Во Франции началась сборка ITER — крупнейшего в мире термоядерного реактора

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) является важнейшим международным проектом, который призван продемонстрировать возможность управляемого термоядерного синтеза в промышленном масштабе. Сам по себе реактор не станет термоядерной электростанцией, а послужит площадкой для беспрецедентного физического эксперимента.

Управляемый термоядерный синтез (УТС) отличается от традиционной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада, в ходе которой из тяжелых ядер получаются более легкие ядра. Процесс в УТС ровно противоположен этому — в результате синтеза возникают более тяжелые ядра и высвобождается гигантское количество энергии. Аналогичные процессы происходят на Солнце, поэтому проект ITER часто называют строительством Солнца на Земле.

В основных ядерных реакциях, которые планируется использовать в целях осуществления управляемого термоядерного синтеза, будут применяться дейтерий (2H) и тритий (3H), а в более отдаленной перспективе гелий-3 (3He) и бор-11. Однако сталкивание ядер дейтерия и трития под огромным давлением требует огромных объемов энергии. До сих пор считалось, что невозможно достичь момента «приращения энергии», когда мы сможем получать из синтеза больше энергии, чем нужно на него потратить. Строительство ITER призвано решить эту проблему.