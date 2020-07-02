Волны света смогли расщепить с помощью мыльного пузыря: видео

Представьте себе дельту реки и то, как главный канал разделяется на более мелкие притоки и ручьи. Нечто подобное происходит с волнами, когда они распространяются через определенный вид среды: путь волны расщепляется, распадаясь на более мелкие каналы, похожие на ветви дерева.

Такой ветвящийся поток можно наблюдать в электрическом токе и звуковых волнах. Теперь физики впервые наблюдали подобное явление в видимом свете, а всё, что для этого понадобилось — лазер и мыльный пузырь.

В зависимости от структуры среды, с волнами, проходящими сквозь них, могут происходить разные вещи: они могут ослабевать, рассеиваться, изгибаться или продолжать течь так, как раньше. Для разветвления потока требуется несколько свойств: структура среды должна быть случайной, а пространственные изменения в ней должны быть больше, чем длина волны потока.

Если все эти условия соблюдены, небольшие возмущения и флуктуации в структуре могут рассеивать поток, вызывая его расщепление. Хотя такое поведение присуще волнам, наблюдать его для света оказалось непросто. Тем не менее это стало возможно, когда группа физиков из Израильского технологического института и Университета центральной Флориды догадалась использовать в качестве среды мыльный пузырь.