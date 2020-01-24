Воссоздан голос 3000-летней мумии: видео

Британские специалисты вернули голос древнеегипетскому жрецу Несьямуну, жившему во времена правления Рамзеса XI. Он умер примерно в 1100 году до н. э., его тело было найдено в храмовом комплексе Карнак, а в наши дни мумия хранится в музее Лидса.
Это один из самых известных древнеегипетских артефактов в Великобритании. Во времена Второй мировой войны саркофаг и мумия жреца чудом пережили немецкие бомбардировки, уничтожившие значительную часть коллекции музея.
Саркофаг покрыт узорами и надписями, среди которых есть «загробная мольба» жреца: он просил богов вернуть ему дар речи, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную жизнь после смерти. Ученые, работающие в рамках проекта Voices from the Past, решили помочь Несьямуну осуществить желаемое, используя технологию реконструкции звуков. Она уже отработана и успешно себя зарекомендовала: в 2016 году итальянские медики вернули голос старейшей мумии в Европе — тирольскому Эци (Ötzi).
Но в случае древнеегипетского жреца задача была сложнее: его небо и язык истлели; в целости сохранились лишь мягкие ткани голосового тракта. С помощью компьютерного томографа инженеры составили трехмерную модель органов речи и распечатали ее на 3D-принтере. Ее соединили с искусственной гортанью и динамиком, а после записали получившийся звук: нечто среднее между «а» и «э».
Профессор Лондонского университета Дэвид Говард (David Howard) подчеркивает, что это приблизительный результат: точность без знаний о строении голосового тракта Несьямуна невозможна.
Основной целью была демонстрация самого принципа реконструкции, создание алгоритма синтеза речи на базе трехмерной модели. Есть у эксперимента и перспективы практического применения: звуки на основе этих алгоритмов можно использовать в стенах храма Амона, где служил жрец, что сделает экскурсии особенно незабываемыми.
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