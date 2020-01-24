Воссоздан голос 3000-летней мумии: видео

Британские специалисты вернули голос древнеегипетскому жрецу Несьямуну, жившему во времена правления Рамзеса XI. Он умер примерно в 1100 году до н. э., его тело было найдено в храмовом комплексе Карнак, а в наши дни мумия хранится в музее Лидса.

Это один из самых известных древнеегипетских артефактов в Великобритании. Во времена Второй мировой войны саркофаг и мумия жреца чудом пережили немецкие бомбардировки, уничтожившие значительную часть коллекции музея.