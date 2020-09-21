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Наука

ВОЗ одобрила тестирование препарата на основе трав против COVID-19

National Geographic Россия
21 сентября 2020
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Фото: Stock Catalog / Flickr
Это будет уже третья фаза испытаний целебного напитка.

Региональный комитет экспертов по традиционной медицине для коронавируса в Африке, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), африканским Центром по контролю и профилактике заболеваний, а также комиссией Африканского союза по социальным вопросам, одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний напитка на основе трав от COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации. 

Африканские власти подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил провести испытания традиционного напитка на основе полыни, обладающего доказанной эффективностью против малярии. В настоящее время этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран, которые объединяют под названием COVID-Organics, или CVO.

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afro.who.int

В мае директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти сообщил средствам массовой информации, что в 2000 году правительства африканских стран взяли на себя обязательство изучать «традиционную медицину» с помощью тех же клинических испытаний, что и другие лекарства.

«Я могу понять необходимость и стремление отыскать средство, которое может помочь», — отметил Моэти. «Но мы очень хотели бы поощрять этот научный процесс, в котором теперь сами правительства взяли на себя обязательства».

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Доктор Проспер Тумусиме, директор кластера всеобщего охвата услугами здравоохранения и жизненного цикла регионального бюро ВОЗ для Африки, сообщил, что если будет доказана безопасность, эффективность против инфекции Sars-COV-2 и гарантированное качество препарата, ВОЗ может рекомендовать начать ускоренное крупномасштабное местное производство препарата в форме травяного напитка. 

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