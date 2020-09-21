ВОЗ одобрила тестирование препарата на основе трав против COVID-19

Региональный комитет экспертов по традиционной медицине для коронавируса в Африке, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), африканским Центром по контролю и профилактике заболеваний, а также комиссией Африканского союза по социальным вопросам, одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний напитка на основе трав от COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации.

Африканские власти подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил провести испытания традиционного напитка на основе полыни, обладающего доказанной эффективностью против малярии. В настоящее время этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран, которые объединяют под названием COVID-Organics, или CVO.