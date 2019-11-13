Впервые официально одобрена вакцина от Эболы

Альянс будет способствовать максимально широкому распространению «Эрвебо» в Африке, хотя в самой Республике Конго вакцина еще не одобрена и пока по-прежнему будет применяться в рамках благотворительно-испытательного доступа. Тем не менее, теперь Merck будет гораздо проще организовать ее поставки.

Кроме того, на рассмотрении регулирующих органов находится другая эффективная вакцина, разрабатываемая компанией Johnson & Johnson. С ее помощью также удается сдерживать распространение вируса, но в отличие от вакцины Merck, которая вводится в одной дозе, данный тип лечения требует повторного укола через 56 дней после первой инъекции. Планируется, что вакцина Johnson & Johnson будет в первую очередь предоставляться тем людям на территории ДРК, кто находится в группе риска — например, медикам. Кроме того, ее планируют применять в ближайших к вспышкам районах.