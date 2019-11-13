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Наука

Впервые официально одобрена вакцина от Эболы

Анастасия Баринова
13 ноября 2019
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Фото: bhossfeld/Pixabay
До сих пор официальной вакцины от эболавируса не существовало.

11 ноября Европейская Комиссия впервые одобрила для официального применения вакцину от вируса Эбола. Все предыдущие варианты — а над ними работают ученые многих стран мира — остаются экспериментальными. На разных стадиях исследования находится восемь вакцин, но лишь одна — «Эрвебо» (Ervebo, rVSVΔG-ZEBOV-GP) от американской компании Merck — была признана готовым решением.

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В США она была запатентована в 2003 году. Затем ее применяли для подавления вспышек в Демократической Республике Конго (ДРК) и Гвинее. Тогда от заболевания погибли тысячи человек, но недавно 250 000 жителей ДРК, тысячи жителей соседних стран, а также медики получили прививку Мерк, что и помогло противостоять вирусу.

«Это вакцина с огромным потенциалом. Она способна сделать крупные вспышки Эболы делом прошлого», – Сет Беркли (Seth Berkley), исполнительный директор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

Альянс будет способствовать максимально широкому распространению «Эрвебо» в Африке, хотя в самой Республике Конго вакцина еще не одобрена и пока по-прежнему будет применяться в рамках благотворительно-испытательного доступа. Тем не менее, теперь Merck будет гораздо проще организовать ее поставки.

Кроме того, на рассмотрении регулирующих органов находится другая эффективная вакцина, разрабатываемая компанией Johnson & Johnson. С ее помощью также удается сдерживать распространение вируса, но в отличие от вакцины Merck, которая вводится в одной дозе, данный тип лечения требует повторного укола через 56 дней после первой инъекции. Планируется, что вакцина Johnson & Johnson будет в первую очередь предоставляться тем людям на территории ДРК, кто находится в группе риска — например, медикам. Кроме того, ее планируют применять в ближайших к вспышкам районах.