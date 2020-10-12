Впервые в истории определен верхний предел скорости звука во Вселенной

Специальная теория относительности Эйнштейна дала нам предел возможной скорости во Вселенной — это скорость света в вакууме. Абсолютную максимальную скорость звука ограничить несколько сложнее, однако ученым удалось установить верхний предел на основе фундаментальных констант, универсальных параметров, с помощью которых мы понимаем физику Вселенной.

Ограничение скорости звука, согласно новым расчетам, составляет 36 километров в секунду. Это примерно в два раза больше скорости звука, проходящего через алмаз.

И звук, и свет распространяются как волны, но ведут себя по-разному. Видимый свет — это форма электромагнитного излучения, названная так потому, что световые волны состоят из колеблющихся электрических и магнитных полей. Эти поля генерируют самовоспроизводящуюся электромагнитную волну, которая может распространяться в вакууме, а ее максимальная скорость составляет около 300 000 километров в секунду. Путешествие через среду, такую ​​как вода или атмосфера, замедляет ее.

Звук — это механическая волна, вызванная вибрацией в среде. Когда волна проходит через среду, молекулы этой среды сталкиваются друг с другом, передавая энергию по мере движения. Следовательно, чем жестче среда и чем труднее ее сжать, тем быстрее распространяется звук. Например, вода имеет более плотно упакованные частицы, чем воздух, и отчасти поэтому киты могут общаться на таких огромных расстояниях в океане.

В твердом теле, таком как алмаз, звук может распространяться еще быстрее. Мы используем это свойство для изучения внутренней части Земли, когда через нее проходят звуковые волны землетрясений.