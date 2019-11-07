Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

Исследователи из фармацевтической компании Abbott Laboratories впервые с 2000 года выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Он был найден у троих жителей Демократической Республики Конго.
Как сообщает ведущий автор исследования Мэри Роджерс, штамм относится к наиболее распространенной и губительной группе М разновидности ВИЧ-1. Штамму присвоили подтип L.
Такие вирусы дважды выделяли в ходе исследований в Конго, в 1983 и 1990 годах. Для подтверждения существования подтипа было необходимо третье независимое открытие вируса подтипа L. Ее заметили в 2001 году, в ходе изучения передачи ВИЧ от матери к ребенку в Конго, но только сейчас исчерпывающе изучили и классифицировали.
В 2001 году у генетиков не было технологий для точной классификации этого вируса. Сейчас специалисты полостью секвенировали его геном и подтвердили, что речь идет о подтипе L.
По данным ВОЗ, в мире живет около 36,7 миллиона вич-инфицированных. Это рекордное количество со времени обнаружения вируса.