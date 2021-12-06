Время жизни бозона Хиггса измерили с точностью до септиллионных долей секунды

Физики из Европейской организации ядерных исследований (CERN) измерили время жизни бозона Хиггса с большей точностью, чем когда-либо прежде. Поскольку легендарная частица живет лишь крошечную долю секунды, ученым пришлось думать творчески и изобрести обходной путь, чтобы получить новые данные.

Бозон Хиггса был постулирован британским физиком Питером Хиггсом в 1964 году. Согласно его гипотезе, этот бозон был последней элементарной частицей, предсказанной Стандартной моделью, тогда как другие частицы набирают массу за счет взаимодействия с ней. Его обнаружение в 2012 году стало одним из самых важных научных открытий за столетие, а ученые, причастные к открытию, получили Нобелевскую премию по физике 2013 года.

С тех пор условия для появления бозона Хиггса регулярно воспроизводили на Большом адронном коллайдере (БАК), что позволяет физикам изучать его свойства, а также свойства и происхождение хиггсовского поля. Однако сделать это не так просто. Время жизни бозона Хиггса ничтожно, и он распадается после своего рождения, не успев даже ни с чем толком провзаимодействовать. Фактически, срок его жизни сам по себе является одним из самых трудных для непосредственного измерения. А многочисленная организация рождения и распада бозона Хиггса и последующая обработка данных требуют нескольких лет работы коллайдера и тщательной обработки результатов.