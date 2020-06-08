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Наука

Всех трясет: карта землетрясений за 15 лет

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08 июня 2020
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Последствия землетрясения, случившегося осенью-2015 в Чили
Фото: Walter D. Mooney/U.S. Geological Survey/NASA
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Последствия апрельского землетрясения в Непале в 2015 году. На фото – Дурбар, главная площадь Катманду
Фото: Алексей Заводский
Неплохое напоминание о том, что под нами не прочная твердь, а беспокойные литосферные плиты.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, Национальная метеорологическая служба США и Тихоокеанский центр информации о цунами объединили свои данные за 15 лет (01.01.2000 — 31.12.2015), чтобы получить анимированную карту всех зафиксированных мировых землетрясений.

Размер кружка соответствует магнитуде землетрясения.

Узнайте, сколько CO2 было в атмосфере 23 млн лет назад.

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