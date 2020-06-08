Наука
Всех трясет: карта землетрясений за 15 лет
Неплохое напоминание о том, что под нами не прочная твердь, а беспокойные литосферные плиты.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, Национальная метеорологическая служба США и Тихоокеанский центр информации о цунами объединили свои данные за 15 лет (01.01.2000 — 31.12.2015), чтобы получить анимированную карту всех зафиксированных мировых землетрясений.
Размер кружка соответствует магнитуде землетрясения.
Узнайте, сколько CO2 было в атмосфере 23 млн лет назад.