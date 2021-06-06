Вспышка астероида в небе Аризоны: видео

2 июня 2016 года сравнительно небольшой астероид — до двух метров в диаметре, с массой в несколько тонн — вошел в атмосферу Земли над Аризоной. Это произошло в самые безлюдные часы — около 4:00 по местному времени, и большинство свидетельств оказалось записано видеорегистраторами и камерами наблюдения.