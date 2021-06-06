Вспышка астероида в небе Аризоны: видео

2 июня 2016 года сравнительно небольшой астероид — до двух метров в диаметре, с массой в несколько тонн — вошел в атмосферу Земли над Аризоной. Это произошло в самые безлюдные часы — около 4:00 по местному времени, и большинство свидетельств оказалось записано видеорегистраторами и камерами наблюдения.
Комментируя событие, эксперты Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отмечают, что в последний раз астероид видели на высоте около 35 километров над Национальным парком Тонто, а затем он скрылся из виду. Никаких сообщений о разрушениях не поступало, место падения небесного тела не известно.
Астероид двигался со скоростью около 64,7 тысячи километров в час, его кинетическая энергия составила около 0,5 килотонны. Это совсем немного, подчеркивают в NASA: так, суммарная энергия Челябинского метеорита достигала 400 килотонн. Но и сравнительно небольшой энергии аризонского астероида оказалось достаточно, чтобы осветить небо.
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