Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Наука

Вспышка астероида в небе Аризоны: видео

Анастасия Баринова
06 июня 2021
/upload/iblock/bf0/bf07cc24ed5225165ce63b29e97260a9.jpg
Фото: NASA
/upload/iblock/e22/e22ede10194bfd26cc0befa5cf965c89.jpg
Фото: NASA
/upload/iblock/2d0/2d077a7e61301ab73d6ab22b5b5a316f.jpg
Фото: NASA
В американском штате Аризона упал астероид, оставив яркий след на ночном небе. Астрофизики NASA и очевидцы сняли множество видео этого явления.

2 июня 2016 года сравнительно небольшой астероид — до двух метров в диаметре, с массой в несколько тонн — вошел в атмосферу Земли над Аризоной. Это произошло в самые безлюдные часы — около 4:00 по местному времени, и большинство свидетельств оказалось записано видеорегистраторами и камерами наблюдения.

Комментируя событие, эксперты Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отмечают, что в последний раз астероид видели на высоте около 35 километров над Национальным парком Тонто, а затем он скрылся из виду. Никаких сообщений о разрушениях не поступало, место падения небесного тела не известно.

Астероид двигался со скоростью около 64,7 тысячи километров в час, его кинетическая энергия составила около 0,5 килотонны. Это совсем немного, подчеркивают в NASA: так, суммарная энергия Челябинского метеорита достигала 400 килотонн. Но и сравнительно небольшой энергии аризонского астероида оказалось достаточно, чтобы осветить небо.

Узнайте, как человечество будет бороться с астероидами.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Звезда

NASA оценивает размеры астероидов неправильно

Звезда

Космические кентавры могут погубить Землю

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Восклицательный знак

5 полезных продуктов и девайсов для вашего лета