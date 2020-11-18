Взглянуть на мир глазами акулы: что такое криттеркам

В номере National Geographic за июль 1906 года были опубликованы фотографии енота и оленя, сделанные с помощью первых фотоловушек. Фотограф Джордж Ширас приделал к спусковому механизму камеры бечевку; животное зацепило ее – и, вуаля: эра дистанционных снимков дикой природы началась.

Более века спустя в лаборатории технологии исследований National Geographic продолжают изобретать новые способы фотосъемки животных в естественной среде. Современные фотоловушки могут работать месяцами напролет, а криттеркамы – устройства, которые закрепляют на животном, – стали такими легкими, что ими можно оснастить даже рыбу. Они собирают ценные сведения о жизни самых уязвимых и скрытных животных на планете.

10 лет назад инженеры National Geographic решили посмотреть на подводный мир у побережья Мексики глазами белой акулы. Первая попытка закрепить специальную HD-камеру на плавнике закончилась тем, что инженер Майк Шепард упал в воду, рядом с хищницей, рыскавшей в поисках тунца, которым ее приманили. «Моя работа не такая опасная, как у пожарного, – сказал Майк, выбравшись из воды целым и невредимым. – Но иногда приходится делать безумные вещи».

На видео ниже можно посмотреть, как ученые National Geographic пытаются закрепить криттеркам на плавнике проплывающих мимо акул.