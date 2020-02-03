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Наука

Взрыв метеора в Свердловской области: видео

Анастасия Баринова
03 февраля 2020
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Фото: Starvisor/YouTube
Свечение падающего небесного объекта также видели в Омской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях.

Уральский астроном Илья Янковский установил «камеры метеорного патруля», и с их помощью удалось получить видеозапись яркого болида, прорезавшего небо в Ирбитском районе Свердловской области.

Событие произошло 30 января в 03:13 по местному времени. Вспышка оказалась очень яркой: метеор разорвался на близком к Земле расстоянии. Обычно это происходит на высоте около 30 км, поэтому зафиксированное на видео падение можно назвать редким. Наблюдать его было можно на обширной территории Урала и Западной Сибири.

Один из жителей Тюменского района рассказал, что вспышка сопровождалась сильным гулом, а затем последовала мощная звуковая волна, от которой вздрогнул дом.

«Территориально метеор находился примерно над центральной частью Тюменской области, просто виден был издалека. Разрушений быть не должно, все-таки само космическое тело было небольшое. Не исключено, что он полностью сгорел в атмосфере», – Илья Янковский.

Метеориты падали на Землю с доисторических времен, но люди, находя их обломки, не придавали им значения. Первый официально признанный метеорит, обнаруженный на территории России, относится к 1749 году – он упал в Красноярском крае. 