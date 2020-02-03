Взрыв метеора в Свердловской области: видео

Событие произошло 30 января в 03:13 по местному времени. Вспышка оказалась очень яркой: метеор разорвался на близком к Земле расстоянии. Обычно это происходит на высоте около 30 км, поэтому зафиксированное на видео падение можно назвать редким. Наблюдать его было можно на обширной территории Урала и Западной Сибири.



Один из жителей Тюменского района рассказал, что вспышка сопровождалась сильным гулом, а затем последовала мощная звуковая волна, от которой вздрогнул дом.