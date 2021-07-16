Яд птицееда стал основой нового сильнодействующего обезболивающего

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что яд перуанского зеленого бархатного птицееда Thrixopelma pruriens может служить основой для производства сильного обезболивающего без риска привыкания, связанного с опиоидами.

В частности, один пептид, содержащийся в яде этого паука может блокировать канал, который создает и передает болевые сигналы в человеческом теле.

Команда отмечает, что на нынешнем этапе идет поиск возможных побочных эффектов, чтобы устранить их, сделав полученный препарат пригодным для использования.