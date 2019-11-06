Якутская семья проживет полгода в доме с энергосберегающим куполом

При возведении объекта использовались инновационные энергосберегающие технологии и элементы «умного дома». В ходе эксперимента учёные исследуют состояние грунта, климат внутри купола, тепло и энергоэффективность жилого дома, а также здоровье и психофизическое состояние проживающих в нем людей. Эксперимент продлится с ноября до лета 2020 года.

Семья будет вести обычный образ жизни и заполнять дневник. За показаниями приборов и датчиков будет следить группа ученых. Исследователи рассчитывают найти инженерно-техническе решения по сохранению мерзлоты, выведению смога, вентиляции конструкции и борьбе с конденсатом.