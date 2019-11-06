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Наука

Якутская семья проживет полгода в доме с энергосберегающим куполом

06 ноября 2019
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Необычный эксперимент проведут на территории опережающего развития.

Дмитрий Филиппов, декан автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета, рассказал о проводимом эксперименте на территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы».

«Якутянам предложат пожить в доме, над которым возведен специальный купол, влияющий на его энергосбережение. Если эффект будет положительным, разработки начнут применять повсеместно», — Дмитрий Филиппов.

При возведении объекта использовались инновационные энергосберегающие технологии и элементы «умного дома». В ходе эксперимента учёные исследуют состояние грунта, климат внутри купола, тепло и энергоэффективность жилого дома, а также здоровье и психофизическое состояние проживающих в нем людей. Эксперимент продлится с ноября до лета 2020 года.

Семья будет вести обычный образ жизни и заполнять дневник. За показаниями приборов и датчиков будет следить группа ученых. Исследователи рассчитывают найти инженерно-техническе решения по сохранению мерзлоты, выведению смога, вентиляции конструкции и борьбе с конденсатом.

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