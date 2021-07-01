Якутские ученые создадут мыло со стружкой из мамонтовой кости

Ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) разработали формулу антибактериального туалетного мыла, в состав которого входят экстракты якутской полыни и ползучего тимьяна. Российский патент на эту технологию уже получен, и на ее основе будет создано скраб-мыло со стружкой из мамонтовой кости. В Арктической зоне, по оценкам, остается 150-180 тысяч тонн костей мамонтов, при этом 70% — на территории Якутии.

На базе Арктического инновационного центра при СВФУ вскоре будет открыт опытно-конструкторский бизнес-инкубатор, где студенты и молодые ученые могут создавать и тестировать свои разработки.