Якутские ученые создадут мыло со стружкой из мамонтовой кости

Ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) разработали формулу антибактериального туалетного мыла, в состав которого входят экстракты якутской полыни и ползучего тимьяна. Российский патент на эту технологию уже получен, и на ее основе будет создано скраб-мыло со стружкой из мамонтовой кости. В Арктической зоне, по оценкам, остается 150-180 тысяч тонн костей мамонтов, при этом 70% — на территории Якутии.
На базе Арктического инновационного центра при СВФУ вскоре будет открыт опытно-конструкторский бизнес-инкубатор, где студенты и молодые ученые могут создавать и тестировать свои разработки.
Иван Троев уже несколько лет занимается мыловарением из растительных масел в качестве хобби. Также в группу разработчиков патента вошли доцент ИЕН СВФУ Жанна Охлопкова, младший научный сотрудник УНЛ «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» Сардана Сивцева и студентка ИЕН СВФУ Прасковья Ноговицына. В ближайшее время необычное мыло должно поступить в продажу.
По словам авторов формулы, она уникальна наличием активного состава природных экстрактов, хорошо проникающих в кожу. Сейчас это единственное в мире мыло, где в качестве антибактериального агента содержится водный экстракт якутской полыни (Artemisia jacutica Drob). Растение эффективно в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, снижая риски возникновения негативных дерматологических проявлений.
Среди других планов Якутии — заселить тундру мамонтами.