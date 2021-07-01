Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Наука

Якутские ученые создадут мыло со стружкой из мамонтовой кости

Анастасия Баринова
01 июля 2021
yakutiya2.jpg
Фото: Администрация Главы РC(Я) и Правительства РC(Я)
Также разработаны антибактериальные средства на основе целебных якутских трав.

Ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) разработали формулу антибактериального туалетного мыла, в состав которого входят экстракты якутской полыни и ползучего тимьяна. Российский патент на эту технологию уже получен, и на ее основе будет создано скраб-мыло со стружкой из мамонтовой кости. В Арктической зоне, по оценкам, остается 150-180 тысяч тонн костей мамонтов, при этом 70% — на территории Якутии.

На базе Арктического инновационного центра при СВФУ вскоре будет открыт опытно-конструкторский бизнес-инкубатор, где студенты и молодые ученые могут создавать и тестировать свои разработки.

«Наша технология станет основой для одного из первых продуктов этой площадки. И уже в ближайшее время патенты будут монетизированы. Кроме того, мы можем создать эксклюзивное мыло, например со стружкой из мамонтовой кости, как скраб-мыло», – директор центра Иван Троев.

Иван Троев уже несколько лет занимается мыловарением из растительных масел в качестве хобби. Также в группу разработчиков патента вошли доцент ИЕН СВФУ Жанна Охлопкова, младший научный сотрудник УНЛ «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» Сардана Сивцева и студентка ИЕН СВФУ Прасковья Ноговицына. В ближайшее время необычное мыло должно поступить в продажу.

По словам авторов формулы, она уникальна наличием активного состава природных экстрактов, хорошо проникающих в кожу. Сейчас это единственное в мире мыло, где в качестве антибактериального агента содержится водный экстракт якутской полыни (Artemisia jacutica Drob). Растение эффективно в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, снижая риски возникновения негативных дерматологических проявлений.

Среди других планов Якутии — заселить тундру мамонтами.

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Автомобиль

Петербургские тайны: путешествуем с Gett

Москва

Полеты во сне и наяву: экстремальные развлечения в новом шоппинг-молле Москвы