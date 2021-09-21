Ян ван Эйк использовал для создания своих шедевров загадочное оптическое устройство

На протяжении веков работы фламандского художника Яна ван Эйка (ок. 1390–1441) ставили в тупик искусствоведов. Ван Эйк известен своим эмпирическим использованием перспективы, и многие изо всех сил пытались найти геометрическую согласованность в его представлении о пространстве.

В одной из его самых знаменитых работ, «Портрете четы Арнольфини», на котором изображена богатая итальянская супружеская пара, по-видимому, невозможно найти единую точку схода — точку, наиболее удаленную от зрителя, в которой встречаются все параллельные линии на картине.

В 1905 году математик Карл Дёлеманн продемонстрировал в журнальной статье, что параллельные линии на портрете Арнольфини сходятся не к одной точке, а скорее к круговой зоне с множеством сходящихся точек. Интерпретация Дёлемана по-прежнему широко распространена сегодня, но горстка искусствоведов продолжала искать скрытый порядок, скрывающийся за очевидным беспорядком на полотне.

С начала 1990-х исследователи использовали компьютерный анализ, чтобы попытаться понять использование перспективы в живописи. Но «Портрет четы Арнольфини» продолжает создавать трудности для тех, кто пытается анализировать его с помощью алгоритмов.