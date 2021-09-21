Ян ван Эйк использовал для создания своих шедевров загадочное оптическое устройство

На протяжении веков работы фламандского художника Яна ван Эйка (ок. 1390–1441) ставили в тупик искусствоведов. Ван Эйк известен своим эмпирическим использованием перспективы, и многие изо всех сил пытались найти геометрическую согласованность в его представлении о пространстве.
В одной из его самых знаменитых работ, «Портрете четы Арнольфини», на котором изображена богатая итальянская супружеская пара, по-видимому, невозможно найти единую точку схода — точку, наиболее удаленную от зрителя, в которой встречаются все параллельные линии на картине.
В 1905 году математик Карл Дёлеманн продемонстрировал в журнальной статье, что параллельные линии на портрете Арнольфини сходятся не к одной точке, а скорее к круговой зоне с множеством сходящихся точек. Интерпретация Дёлемана по-прежнему широко распространена сегодня, но горстка искусствоведов продолжала искать скрытый порядок, скрывающийся за очевидным беспорядком на полотне.
С начала 1990-х исследователи использовали компьютерный анализ, чтобы попытаться понять использование перспективы в живописи. Но «Портрет четы Арнольфини» продолжает создавать трудности для тех, кто пытается анализировать его с помощью алгоритмов.
Дело в том, что разработанные алгоритмы работают прежде всего для фотографий, а на картинах зачастую меньше параллельных линий, чем на снимках. Поэтому специалисты по компьютерному зрению обычно не используют картины в своих испытаниях.
В новой работе группа ученых во главе с Жилем Симоном из Университета Лотарингии принимает во внимание неопределенность, присущую общепринятому пониманию параллельных линий, и предполагает аргументацию от обратного. Иными словами, исследователи приняли за основу то, что особенности «Портрета четы Арнольфини» не могут быть вызваны случайностью.
Когда этот принцип применяется к карте вероятности точек схода на «Портрете четы Арнольфини», появляется удивительно упорядоченная структура, состоящая из четырех основных точек, периодически выровненных вдоль слегка наклонной вертикальной оси.
Подобные структуры встречаются и в других работах художника, таких как Святой Иероним в своем кабинете, Мадонна в Лукке, Дрезденский триптих и Мадонна в церкви. Каждая из этих работ может быть разделена на несколько горизонтальных полос, равных количеству точек схода, причем каждая полоса содержит все ребра, связанные с одной конкретной точкой.
Когда картина делится на части, мы видим, что перспективы ван Эйка были далеко не беспорядочными. Напротив, они были строго точными. Особенно интересен случай Мадонны в церкви. Эта миниатюрная картина размером всего 14×31 см использует чрезвычайно точные сходящиеся линии.
На основании своего анализа ученые пришли к выводу, что ван Эйк использовал оптическое устройство для создания своих работ. Спустя почти полвека после смерти Ван Эйка Леонардо да Винчи набросал упрощенную версию того, что называется «машиной перспективы». Но устройство фламандца должно было быть более сложным, с несколькими окулярами, равномерно расположенными вдоль наклонной оси, как точки схода на «Портрете четы Арнольфини».
Стеклянная панель — возможно, зеркало — должно было само перемещаться в пределах своей плоскости так, чтобы край нарисованной ранее полосы изображения можно было соединить с реальным изображением, видимым в окуляр. Этот решающий шаг позволил художнику создать плавные переходы между полосами, которые было бы трудно увидеть невооруженным глазом. В видео ниже показано, как это могло сработать на практике.
С точки зрения оптики усиленные перспективные искажения по краям картины не являются технически некорректными, но мы к ним не привыкли. Это связано с тем, что поле зрения человеческого глаза более ограничено по сравнению с тем, что может быть достигнуто в искусственной перспективе на небольшом расстоянии или, возможно, через стеклянную панель.
Анализ «Портрета четы Арнольфини» показал, что расстояние по горизонтали между окулярами, размещенными на каждом конце оси обзора, было таким же, как расстояние между зрачками взрослого мужчины. Ученые уверены, что это не совпадение.
Учитывая, что картина была разделена на полосы разной толщины, можно предположить, что ван Эйк сосредоточил свое внимание на четырех зонах: потолке, голове и шляпе мужской фигуры, его поднятой руке и нижней части тела.
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