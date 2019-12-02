Янтарный инклюз в челюсти динозавра: удивительная находка

Считается, что гадрозавры, в том числе прозауролофус (длина которого достигала девяти метров), питались хвоей с деревьев, покрывавших прибрежные равнины. Тля из семейства Cretamyzidae, найденная в янтаре на челюсти динозавра, в свою очередь, питается корой хвойных деревьев. Отпечатки зубов на янтаре совпадают с зубами на найденной челюсти – таким образом ученые заключили, что незадолго до своей гибели динозавр совершал свою обычную трапезу, когда к нему прилипла смола.



Ученые подчеркивают, что находка – первая в своем роде для Северной Америки – несет много информации об окружающей среде мелового периода. Ранее бывали найдены и фрагменты янтаря, и окаменелости гадозавров, но такой прямой цепочки, демонстрирующей пищевые приоритеты вымершего животного, ученым еще не попадалось.



Узнайте о гадрозавре, найденном в Японии.