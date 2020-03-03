Яркий болид средь бела дня пролетел над Хорватией: видео

Утром 28 февраля жители западной части Хорватии услышали громкий взрыв. Предположений было несколько: от очень шумного грузовика – до землетрясения или испытаний ВВС. Но вскоре выяснилось, что поводов для паники нет: звук издавал болид.
Небесное тело, войдя в атмосферу Земли, взорвалось на высоте около 30 километров над хорватской областью Истрия. Это было слышно не только в Хорватии, но и в некоторых частях Италии и Словении.
Европейско-Cредиземноморский сейсмологический центр зафиксировал незначительное землетрясение. При этом оно было вызвано атмосферной ударной волной, а не столкновением метеорита с поверхностью земли.
#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Grad Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/LE6m2ykyqk— EMSC (@LastQuake) February 28, 2020
Неизвестно, сгорел ли болид, или его обломки упали на землю. Астрономы проводят поиски фрагментов.
Узнайте, как можно годами хранить фрагмент метеорита и не знать об этом.