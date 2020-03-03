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Наука

Яркий болид средь бела дня пролетел над Хорватией: видео

Анастасия Баринова
03 марта 2020
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Фото: Severe Weather Europe
Взрыв произошел на высоте около 30 километров.

Утром 28 февраля жители западной части Хорватии услышали громкий взрыв. Предположений было несколько: от очень шумного грузовика – до землетрясения или испытаний ВВС. Но вскоре выяснилось, что поводов для паники нет: звук издавал болид.

Небесное тело, войдя в атмосферу Земли, взорвалось на высоте около 30 километров над хорватской областью Истрия. Это было слышно не только в Хорватии, но и в некоторых частях Италии и Словении.

Европейско-Cредиземноморский сейсмологический центр зафиксировал незначительное землетрясение. При этом оно было вызвано атмосферной ударной волной, а не столкновением метеорита с поверхностью земли.

Неизвестно, сгорел ли болид, или его обломки упали на землю. Астрономы проводят поиски фрагментов.

Узнайте, как можно годами хранить фрагмент метеорита и не знать об этом.