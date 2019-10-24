ЮНЕСКО учредит премию имени Дмитрия Менделеева

Размер премии составит $500 000, она будет вручаться ежегодно двум отдельным лауреатам, каждый из которых получит по 250 тысяч долларов.

Пресс-служба Исполнительного совет ЮНЕСКО отмечает, что премия будет присуждаться «за прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное содействие развитию фундаментальных наук, которые используются или могут быть использованы в будущем как стимулирующий фактор социально-экономических преобразований и развития общества».

Совет внесет предложение о вручении премии на рассмотрение Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в ноябре-2019. Первые премии ЮНЕСКО планирует вручить уже в 2020 году.

Сейчас под эгидой ЮНЕСКО учреждено 23 премии, в том числе 12 премий в сфере науки: пять премий по естественным наукам и семь премий по социальным и гуманитарным наукам. Эти награды обычно вручают в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Дмитри Иванович Менделеев – выдающийся русский ученый, известный, прежде всего, открытием периодической системы химических элементов.

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов.