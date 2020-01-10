Юпитер: щит Земли или угроза?

В работах Грейзера представлены новые модели, демонстрирующие сложные астрофизические процессы, необходимые для превращения далеких небесных тел в локальные угрозы. Совместно с сотрудниками Лаборатории реактивного движения NASA и Университета Южного Квинсленда, Грейзер показал, как объекты на рассеянном диске – кольце, пересекающемся с поясом Койпера – находятся под влиянием Юпитера.

Грейзер также продемонстрировал, как Кентавры – группа ледяных тел на орбите за пределами Юпитера и Нептуна – под воздействием гиганта Солнечной системы превращаются в потенциально опасные для Земли объекты, в том числе в «семейные кометы Юпитера» (JFC).

Исследователи использовали инструмент Лаборатории реактивного движения NASA, который позволял им имитировать положение Юпитера и его лун в любой момент времени. Затем это пространство было «засеяно» ледяными телами, расположенными на случайных орбитах. Модель подтвердила давнюю гипотезу о том, что Кентавры питаются рассеянным диском, и что Юпитер и его луны играют важную роль в этом процессе.

«В наших моделях большая часть объектов, которые становятся JFC, сначала захватывается Юпитером на так называемые временные орбиты захвата, или же на TSC – орбиты, которые несколько раз огибают планету, а затем покидают ее часто выходя на совершенно другую орбиту. Мы знаем, что TSC случаются – комета P/111 Хелин-Роман-Крокетт провела более 11 лет на орбите вокруг Юпитера в 70-х и 80-х годах и будет снова захвачена в 2070-х годах. Геометрия выхода из этих событий определяет, находится ли объект на орбите JFC или нет», – объясняет Грейзер.

Соавтор исследований Джонти Хорнер добавляет, что Юпитер и даже Сатурн все же могут действовать в качестве щита для Земли, но только для объектов, которые находятся между этими гигантами и нашей планетой. Для космических тел, находящихся во внешней Солнечной системе, ситуация может быть обратной.