Юпитер: щит Земли или угроза?

Согласно одной из популярных теорий, Юпитер служит для Земли гигантским щитом, привлекая на себя блуждающие космические обломки, оставшиеся после образования Солнечной системы.
Бывший сотрудник NASA Кевин Грейзер годами пытался разоблачить эту теорию. Он написал несколько научных трудов на эту тему, в том числе статью под названием «Юпитер как снайпер, а не щит», опубликованную в 2008 году. В каждой последующей работе Грейзер доказывает, что вместо того, чтобы быть нашим защитником, Юпитер является, хотя и косвенно, скорее угрозой.
В работах Грейзера представлены новые модели, демонстрирующие сложные астрофизические процессы, необходимые для превращения далеких небесных тел в локальные угрозы. Совместно с сотрудниками Лаборатории реактивного движения NASA и Университета Южного Квинсленда, Грейзер показал, как объекты на рассеянном диске – кольце, пересекающемся с поясом Койпера – находятся под влиянием Юпитера.
Грейзер также продемонстрировал, как Кентавры – группа ледяных тел на орбите за пределами Юпитера и Нептуна – под воздействием гиганта Солнечной системы превращаются в потенциально опасные для Земли объекты, в том числе в «семейные кометы Юпитера» (JFC).
Исследователи использовали инструмент Лаборатории реактивного движения NASA, который позволял им имитировать положение Юпитера и его лун в любой момент времени. Затем это пространство было «засеяно» ледяными телами, расположенными на случайных орбитах. Модель подтвердила давнюю гипотезу о том, что Кентавры питаются рассеянным диском, и что Юпитер и его луны играют важную роль в этом процессе.
«В наших моделях большая часть объектов, которые становятся JFC, сначала захватывается Юпитером на так называемые временные орбиты захвата, или же на TSC – орбиты, которые несколько раз огибают планету, а затем покидают ее часто выходя на совершенно другую орбиту. Мы знаем, что TSC случаются – комета P/111 Хелин-Роман-Крокетт провела более 11 лет на орбите вокруг Юпитера в 70-х и 80-х годах и будет снова захвачена в 2070-х годах. Геометрия выхода из этих событий определяет, находится ли объект на орбите JFC или нет», – объясняет Грейзер.
Соавтор исследований Джонти Хорнер добавляет, что Юпитер и даже Сатурн все же могут действовать в качестве щита для Земли, но только для объектов, которые находятся между этими гигантами и нашей планетой. Для космических тел, находящихся во внешней Солнечной системе, ситуация может быть обратной.
«Одна интересная вещь, которую подчеркивает наша работа, заключается в том, что у Сатурна и, в меньшей степени, Урана и Нептуна, также есть свои семейства комет, но они намного меньше, чем те, которые контролируются Юпитером», – добавляет Хорнер.
Исследователи подчеркивают, что существуют сотни объектов, которые могут быть потенциально опасными для Земли, и ученым стоит пристальнее взглянуть на то, что происходит в окрестностях Юпитера.
В настоящее время NASA рассматривает две миссии для изучения Кентавров вблизи Юпитера. Если эти миссии будут одобрены, мы получим больше информации о происхождении Солнечной системы, но, что, возможно, еще важнее, они могли бы рассказать нам о возможных угрозах Земле со стороны Юпитера.