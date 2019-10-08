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Наука

Нобелевскую премию по физике присудили за обнаружение экзопланеты и открытия в физической космологии

08 октября 2019
Нобелевские лауреаты по физике
Фото: The Nobel Prize / Twitter
Лауреатами премии стали Джеймс Пиблз, Дидье Келоз и Мишель Майор.

Дидье Келоз и Мишель Майор в 1995 году впервые в истории обнаружили планету за пределами Солнечной системы. Найденная экзопланета обращалась вокруг звезды солнечного типа 51 Pegasi.

«Открытие Мишеля Майора и Дидье Келоса положило начало революции в астрономии. С тех пор в нашей галактике было найдено больше четырёх тысяч экзопланет», – сообщает официальный твиттер премии.

Джеймс Пиблз получит половину премии за теоретические открытия в физической космологии. В 1980-е годы он использовал теоретические расчеты, чтобы проследить эволюцию Вселенной с момента Большого взрыва, произошедшего почти 14 миллиардов лет назад. Его расчеты показали, что видимая часть звезд и галактик является лишь малой частью общей массы и энергии во Вселенной. Эти данные заложили основу для исследования темной материи.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.