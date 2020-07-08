Заболевшей горилле в Африке сделали КТ-сканирование: фото и видео

Что делать, когда у взрослого самца гориллы весом под 210 кг начинаются серьезные проблемы с дыханием? А именно это случилось с 34-летним самцом западной равнинной гориллы Макоку, который живет в стенах Йоханнесбургского зоопарка в ЮАР. Ветеринары зоопарка приняли решение доставить гориллу в больницу для проведения диагностики с использованием компьютерной томографии (КТ).

Еще декабря 2019 года Макоку страдает от постоянных выделений из носа. Сперва ветеринары в зоопарке провели полное обследование его носоглотки, которое показало, что у Макоку были возникли наросты в носу, а биопсия показала, что в полипах, вызывающих воспаление, виноват хронический ринит. Политы необходимо удалять хирургическим путем.

Чтобы проверить степень наростов и спланировать операцию, в начале июня ветеринары Йоханнесбургского зоопарка сопровождали Макоку во время беспрецедентного путешествия на полсотни километров в Ветеринарную академическую больницу Onderstepoort (OVAH) в Университете Претории, ЮАР, для КТ-сканирования.