Заболевшей горилле в Африке сделали КТ-сканирование: фото и видео

Что делать, когда у взрослого самца гориллы весом под 210 кг начинаются серьезные проблемы с дыханием? А именно это случилось с 34-летним самцом западной равнинной гориллы Макоку, который живет в стенах Йоханнесбургского зоопарка в ЮАР. Ветеринары зоопарка приняли решение доставить гориллу в больницу для проведения диагностики с использованием компьютерной томографии (КТ).
Еще декабря 2019 года Макоку страдает от постоянных выделений из носа. Сперва ветеринары в зоопарке провели полное обследование его носоглотки, которое показало, что у Макоку были возникли наросты в носу, а биопсия показала, что в полипах, вызывающих воспаление, виноват хронический ринит. Политы необходимо удалять хирургическим путем.
Чтобы проверить степень наростов и спланировать операцию, в начале июня ветеринары Йоханнесбургского зоопарка сопровождали Макоку во время беспрецедентного путешествия на полсотни километров в Ветеринарную академическую больницу Onderstepoort (OVAH) в Университете Претории, ЮАР, для КТ-сканирования.
В течение первых недель выделения из носа Макоку его симптомы лечили антибиотиками, противоотечными средствами для носа, противовоспалительными средствами и небулайзерами. Однако, как только лечение прекратится, симптомы вернутся, говорят ветеринары. После того, как обследование Макоку в мае показало, что потребуется операция, эксперты должны были чтко визуализировать себе расположение полипов в носу гориллы, а КТ-сканер в OVAH был ближайшей аппаратом, достаточно большим, чтобы туда поместилась голова крупного примата.
Транспортировать самца в больницу решили на вертолете — это было наименее травмирующим способом отправить его на важную процедуру. Седативное средство во фруктовом соке Макоку усыпило гориллу на время 17-минутного полета — впервые гориллу в Южной Африке (а может быть, и в мире) перевезли куда-то на вертолете.
«КТ показала полную блокировку трех основных пазух», — отметили специалисты Прторийского университета.
После сканирования Макоку отправили обратно в зоопарк на вертолете.
«Макоку вылетел обратно после того, как сканирование было сделано, пока он еще спал и даже не подозревал, что делает историю», — отмечают врачи. «На следующий день он уже по своему обкновению разгуливал по своему вольеру — счастливый и, казалось бы, не травмированный опытом. Его операция будет назначена после того, как все сканы будут осмотрены, и хирурги согласятся с датой».
Поскольку эти обезьяны являются близкими родственниками людей, операция будет проводиться не ветеринаром, а обычным ЛОР-хирургом, отметили сотрудники зоопарка.
Западная равнинная горилла (Gorilla gorilla gorilla) населяет леса и болота Анголы, Камеруна, Габона и ряда других африканских стран, где относится к видам животных, находящихся на грани исчезновения.
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