Зачем бактерии-каннибалы уничтожают сородичей

Исследователи из Сеченовского университета и их коллеги из других институтов суммировали результаты различных исследований, посвященных процессу, который можно охарактеризовать как бактериальный каннибализм. Почему некоторые микроорганизмы начинают убивать своих родственников одного и того же вида и можем ли мы использовать это явление для борьбы с инфекционными заболеваниями, объясняется в статье, опубликованной в журнале Antibiotics.

Убийство некоторыми бактериями при определенных условиях своих изогенных (генетически идентичных) сородичей получило название «аллолизис». Это явление изучается в течение почти двух десятилетий, но у исследователей есть еще много вопросов, на которые предстоит ответить. Например, почему родственные бактерии внезапно начинают убивать друг друга, как выживают «убийцы» (хотя токсины, которые они производят, смертельны для них самих), используются ли эти токсины только для убийства родственников или они также участвуют в других клеточных процессах. Поиск ответов на эти вопросы может помочь разработать новые способы воздействия на важнейшие процессы в клеточных сообществах, что особенно важно в наши дни, когда антибиотики становятся все менее эффективными.