Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Все, что известно о коронавирусе, распространяющемся по миру
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Зачем дроны влетают прямиком в фонтаны китов: видео

Анастасия Баринова
26 марта 2020
ARKR9140.jpg
Фото: Ocean Alliance
ChristianMiller_snotbot_SOC_blue.jpg
Фото: Ocean Alliance
ChristianMiller_Snotbot_gabon-11.jpg
Фото: Ocean Alliance
Ученые нашли уникальный неинвазивный метод получения биоматериала.

В 1970-х годах американский ученый Роджер Пейн (Roger Payne) обнаружил, что коммуникации горбатых китов осуществляются через пение. Открытие положило начало целому направлению в изучении этих морских млекопитающих. Тогда же Пейн основал компанию Ocean Alliance, сконцентрировавшуюся на биологии китов.

/upload/iblock/1fd/1fd82cd16e4bffa0c7afc73dd3fbbf43.jpg
Читайте такжеЖизнь горбатых китов: променады в океане и загадочные песни

Спустя почти полвека, в 2014 году, научные инструменты Ocean Alliance вышли на новый уровень: была разработана программа Drones for Whale Research («Дроны для изучения китов»), и на сбор материала были направлены инновационные беспилотники SnotBot.

Аппарат оснащен чашкой Петри – это лабораторный сосуд, который широко применяется в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов. Дрон двигается точно в направлении фонтана кита, и в чашке Петри скапливаются выделения их дыхательных путей (это и заложено в его названии: «snot» по-английски – «сопли»).

Вопреки распространенному мнению, кит выбрасывает на поверхность не воду, а смесь горячего воздуха, бактерий и влаги. Этот «плевок» содержит массу ценной биологической информации: ДНК, гормоны стресса и беременности, микробиомы и другие биологические соединения, на основе которых можно сделать вывод о здоровье и экологии животных. Еще один положительный момент заключается в том, что это идеальный неинвазивный инструмент: «сдавая анализ», кит даже не догадывается об этом.

Посмотрите, как происходит сбор материала в Мексике.

Автор ролика Кристиан Миллер (Christian Miller) напоминает, что в настоящее время киты и дельфины сталкиваются с большим количеством угроз, чем когда-либо прежде. Для защиты этих животных нужно постоянно мониторить состояние их здоровья и другие факторы, оказывающие на них влияние.

Посмотрите на мир глазами горбатого кита.

рекомендации
Волны

Пять звезд на берегу Телецкого озера

Звезда

Окинава: Япония, которую не знают даже японцы

Солнце

В России грядут теплые весна и лето