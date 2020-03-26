Зачем дроны влетают прямиком в фонтаны китов: видео

Вопреки распространенному мнению, кит выбрасывает на поверхность не воду, а смесь горячего воздуха, бактерий и влаги. Этот «плевок» содержит массу ценной биологической информации: ДНК, гормоны стресса и беременности, микробиомы и другие биологические соединения, на основе которых можно сделать вывод о здоровье и экологии животных. Еще один положительный момент заключается в том, что это идеальный неинвазивный инструмент: «сдавая анализ», кит даже не догадывается об этом.



Посмотрите, как происходит сбор материала в Мексике.