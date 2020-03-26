Зачем дроны влетают прямиком в фонтаны китов: видео

В 1970-х годах американский ученый Роджер Пейн (Roger Payne) обнаружил, что коммуникации горбатых китов осуществляются через пение. Открытие положило начало целому направлению в изучении этих морских млекопитающих. Тогда же Пейн основал компанию Ocean Alliance, сконцентрировавшуюся на биологии китов.
Спустя почти полвека, в 2014 году, научные инструменты Ocean Alliance вышли на новый уровень: была разработана программа Drones for Whale Research («Дроны для изучения китов»), и на сбор материала были направлены инновационные беспилотники SnotBot.
Аппарат оснащен чашкой Петри – это лабораторный сосуд, который широко применяется в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов. Дрон двигается точно в направлении фонтана кита, и в чашке Петри скапливаются выделения их дыхательных путей (это и заложено в его названии: «snot» по-английски – «сопли»).
Вопреки распространенному мнению, кит выбрасывает на поверхность не воду, а смесь горячего воздуха, бактерий и влаги. Этот «плевок» содержит массу ценной биологической информации: ДНК, гормоны стресса и беременности, микробиомы и другие биологические соединения, на основе которых можно сделать вывод о здоровье и экологии животных. Еще один положительный момент заключается в том, что это идеальный неинвазивный инструмент: «сдавая анализ», кит даже не догадывается об этом.
Посмотрите, как происходит сбор материала в Мексике.
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Another view of whale blow collection from the 360 camera mounted on SnotBot. Our team was in Mexico in February, collecting samples from endangered blue whales. You can read about the expedition on the blog at whale.org #SnotBot #drones #dronesforgood #sUAS #research #conservation #innovation #dronesforwhaleresearch #SeaofCortez #Mexico #bluewhale
Автор ролика Кристиан Миллер (Christian Miller) напоминает, что в настоящее время киты и дельфины сталкиваются с большим количеством угроз, чем когда-либо прежде. Для защиты этих животных нужно постоянно мониторить состояние их здоровья и другие факторы, оказывающие на них влияние.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.