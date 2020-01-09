Зачем ученые надели на каракатицу 3D-очки

Строение глаз каракатиц (Sepia officinalis) сильно отличается от человеческого. У этих головоногих есть только один тип фоторецепторов, что должно означать, что они видят мир в черно-белом цвете, однако теперь ученые полагают, что это не совсем так. Наличие уникального зрачка W-образной или U-образной формы позволяет им различать цвета, но совершенно иначе, чем позвоночным.

В море главная плоскость поляризации лежит параллельно поверхности, и хищники – рыбы и головоногие моллюски – научились извлекать из этого выгоду: если зрачок и расположение наиболее чувствительных участков сетчатки – вертикальные (как у рыб) или, наоборот, горизонтальные (как у осьминогов и каракатиц), то разрешающая способность глаза увеличивается почти вдвое. Используя разницу в поляризации различных световых потоков, в воде можно разглядеть прозрачные объекты, а многие морские организмы (медузы, гребневики, кальмары), чтобы слиться с окружающим фоном, используют прозрачный камуфляж. Наоборот, окраска кальмаров и каракатиц различима только для тех, кто видит поляризованный свет.

У человека при фокусировке зрения меняется форма линзы, тогда как у каракатиц фактически меняет положение хрусталик. И, в отличие от нас, у Sepia officinalis могут быть направлены в разные стороны, что помогает создать полный 360-градусный обзор.

Ученые полагают, что каракатицы, как и человек, обладают бинокулярным зрением и, следовательно, стереопсисом – способностью воспринимать протяженность пространства и рельефность с помощью изображения с обоих глаз – тогда как другим головоногим, таким как кальмары или осьминоги, эта опция недоступна.

В рамках исследования ученые наклеили небольшие липучки между глазами 14 каракатиц, на которые в дальнейшем закрепили специально созданные для них 3D-очки. Три каракатицы сразу же избавились от очков, поэтому эксперимент проходил на 11 особях. Затем ученые начали выводить изображения разноцветных креветок на экран монитора таким образом, что каракатицы видели их попеременно одним или обоими глазами. Наблюдая за их реакцией, исследователи пришли к выводу, что каракатицы определенно обладают стереопсисом: каракатицы пытались поймать добычу, нанося удары щупальцами в то место, куда в 3D смещается картинка.