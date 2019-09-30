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Наука

Зачем ученые собрались бурить 3-километровую скважину в Антарктиде?

30 сентября 2019
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Фото: Дмитрий Резвов
Исследователи из Австралийского антарктического отдела (AAD) готовят масштабное исследование.

AAD представил буровую установку, которая рассчитана на то, чтобы просверлить три километра льда ниже поверхности Антарктиды.

«Мы приступаем к решению одной из последних масштабных проблем в науке о климате», – отмечает гляциолог Тас ван Оммен.

Лед, возраст которого на запланированной глубине предположительно составляет 1,5 миллиона лет, является целью нескольких международных исследовательских проектов.

«Мы увидим во льду крошечные пузырьки. Это своеобразные капсулы времени, которые расскажут о прошлой атмосфере Земли. Мы хотим получить образцы этого льда, проанализировать эти «капсулы времени» и понять, что происходило с углекислым газом около миллиона лет назад, когда климат менялся», – объясняет ван Оммен.

Ученые на основе полученных данных планируют выяснить, какие именно долгосрочные последствия для планеты будет иметь сегодняшняя повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере. По словам ван Оммена, именно около миллиона лет назад ледниковые циклы на Земле увеличились – с тех пор ледниковый период наступает на планете не каждые 40 000, а примерно каждые 100 000 лет. Гляциолог уверен, что именно углекислый газ влиял на скорость, с которой приходили ледниковые периоды. Теперь ученые намерены выяснить, что происходило с газом тогда, когда климат менялся. 

Теплые воды также разрушают антарктические ледники, и состояние осадочных пород под толщей льда лучше всего иллюстрирует скорость, с которой лед будет откалываться и попадать в Мировой океан, повышая его уровень. Ранее для изучения этого процесса ученые уже пробурили рекордно глубокую для Западной Антарктиды антарктическую скважину во льду – 2152 метра. Нынешняя скважина должна быть еще глубже и достичь трех километров в глубину.

Работы по бурению начнутся в 2021 году в 1200 метрах от побережья Антарктиды и, как ожидается, продолжатся четыре года. Оборудование на место работ доставит 500-тонная мобильная база.

Сверло установки длиной девять метров изготовлено из нержавеющей стали, алюминия, бронзы и титана. Оно способно выдерживать экстремально низкие температуры (до -55° C). 

Почитайте, как Китай пробурил самую глубокую скважину в Азии – целых 8 882 метра! 

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