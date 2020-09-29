Зачем ученый кормит собой инфицированных комаров?

С наступлением глобального потепления нам грозит распространение опасных болезней, которые переносят комары. В их числе лихорадка денге, вирус Зика и чикунгунья. Переносят все эти заболевания комары вида Аedes aegypti (желтолихорадочный комар). Из них лихорадка денге приводит к боли в суставах, появлению сыпи и увеличению лимфатических узлов. В тяжелых случаях болезнь приводит к низкому уровню тромбоцитов и «утечке» плазмы крови или синдрому шока денге, при котором кровяное давление падает до опасно низких значений.
Однако за последние несколько лет количество случаев этого заболевания, например, в Австралии резко упало. Пока в этом году было выявлено только два положительных случая местной передачи. «Север Квинсленда стал зоной, свободной от лихорадки денге, впервые за более чем 100 лет», — сказал в апреле врач Ричард Гейр, начальник тропических служб общественного здравоохранения в Кэрнсе.
За это нужно благодарить бактерию вольбахия (Wolbachia), которой планомерно и намеренно заражают комаров. Одно из действий бактерии — так называемая дегенерация эмбрионов, то есть невозможность зараженного организма произвести на свет жизнеспособное потомство. Когда зараженные самки потеряют способность откладывать живые яйца, популяция комаров значительно уменьшится. Также бактерия затрудняет для вируса лихорадки денге создание устойчивой популяции в тканях зараженного комара, поэтому передача болезни людям тоже снижается. С 2011 года исследователи и представители общественности выпускают комаров, зараженных вольбахией, в дикую природу в Северном Квинсленде (и в некоторых других местах планеты).
Однако есть только одна проблема: вольбахия не встречается в природе среди комаров вида Aedes aegypti, переносящих денге, и нет простого способа заразить их массово. Вместо этого яйца комаров A. aegypti нужно вручную и по отдельности инфицировать бактериями под микроскопом.
«Мы выравниваем яйца комаров на предметном стекле, а затем с помощью микроманипулятора протыкаем их очень тонкой иглой», — объясняет Росс, энтомолог из Мельбурнского университета. — «Затем мы высасываем клетки, содержащие Wolbachia, из одного яйца и вводим их в другое. Если повезет, оно выживет и бактерия передастся следующему поколению».
Вырастив сотни тысяч комаров в лаборатории, их можно выпускать на свободу — скрещиваться с дикими комариными популяциями и спасать людей от эпидемий вирусов.
Росс работает с этими комарами на ежедневной основе, отслеживая долгосрочные эффекты и стабильность Wolbachia на австралийских комарах. Частью этого мониторинга является кормление тысяч голодных ртов, наживкой для которых является сам Росс.
Time-lapse mosquito feeding pic.twitter.com/AJx5iy1gqr— Perran Ross (@MosWhisperer) December 12, 2017
Фотография его руки, покрытой укусами после того, как Росс накормил 5000 комаров за один день, стала популярной еще в мае.
«Иногда немного покалывает, если комары садятся на конкретное место, но в основном остается просто легкое раздражение», — рассказывает Росс. «Позже все зудит. Как только я вынимаю руку, мне приходится прилагать все усилия, чтобы не расчесать укусы».
У Россп, вероятно, будет еще немало комаров, которых ему придется кормить еще долго. Как оказалось, вольбахия не только снижает уровень заражения лихорадкой денге, но также может ограничивать заражение другими болезнями, которые перндают комарв, сокращая при этом продолжительность жизни инфицированных A. aegypti.
Record day of mosquito blood feeding today. ~5000 female mosquitoes fed and 16 mL of blood lost. pic.twitter.com/7OzeQ9rGl7— Perran Ross (@MosWhisperer) May 7, 2020
В 2019 году ученые объяснили, что они полностью уничтожили комаров на двух китайских островах, используя штамм Wolbachia в сочетании с дозой радиации для стерилизации насекомых. В настоящее время в Малайзии идет еще один выпуск москитов, инфицированных вольбахией, в надежде, что он остановит распространение вирусов денге, Зика и чикунгунья.