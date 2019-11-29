Зачем жуку-калоеду вырастили на голове крылья

Биологи захотели установить, являются ли рога новым уникальным органом, панцирным наростом или чем-то еще. Для эксперимента был применен метод редактирования генов. Заблокировав один или несколько генов, ответственных за формирование у жуков крыльев, ученые получили особей с уменьшенными крыльями, но одновременно у них исчез или сильно уменьшился рог. Продолжая заниматься модификацией генов, биологи вывели жуков с надкрыльями на том месте, где должны располагаться рога.

У всех современных и у большинства ископаемых крылатых насекомых крылья есть только на средне- и заднегруди. Между тем у древнейших летающих насекомых, ископаемых палеодиктиоптер (лат. Palaeodictyoptera), на переднегруди были укороченные придатки, похожие на крылья, а у их личинок крылоподобные выросты имелись на всех сегментах тела. Опыты на жуках-калоедах показали, что клетки, ответственные за образование рогов, находятся примерно там же, где и клетки, из которых затем вырастают крылья.