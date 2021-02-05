Загрязненную воду предложили использовать для производства удобрений

Немецкие исследователи Фебе ван Лангевельде и Марк Копер из Лейденского института химии (Нидерланды) предложили извлекать нитраты из загрязненных грунтовых вод и производить аммиак экологически безопасным способом.

Нитраты представляют собой соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO₃. Денитрификация или преобразование окисленных соединений азота до газообразных азотистых продуктов (обычно до N₂) — это сложный процесс, который в природе вызывается денитрифицирующими бактериями. К ним относятся представители Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus и Micrococcus.

В свою очередь аммиак, азотное соединение NН₃, является важным сырьем для производства удобрений. Он производится из газообразного азота, но этот процесс происходит при высоком давлении и температуре и, следовательно, требует использования ископаемого топлива. По словам Фебе ван Лангевельде, решением обеих проблем было бы объединение этих процессов и преобразование нитрата непосредственно в аммиак.

Исследователи предложили в роли денитрифицирующих компонентов получения газообразного азота не бактерии, а электрохимию, которая могла бы стать дешевой и надежной альтернативой. Исходный материал растворяется в жидкости, в которую помещены два электрода, покрытые катализатором. Когда на электроды подается напряжение, на их поверхности происходят химические реакции в зависимости от нанесенного катализатора.