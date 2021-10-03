Заплатка для сердца по революционной технологии

При множестве заболеваний сердца уже давно используются так называемые «заплатки» или пластыри. Даже после успешной операции кровоток в мышцах этого органа на некоторое время ослабляется, а при сердечном приступе большинство клеток, ответственных за сокращение сердца, остаются нежизнеспособными, пока врачи не исправят эту проблему.

Одним из решений, помогающим клеткам быстрее восстановиться, являются кардиопластыри. Но для того, чтобы установить их, требуется вскрывать грудную клетку. Специалисты из Университетов Манитобы и Западного Онтарио создали уникальный сверхгибкий пластырь с эффектом памяти. Он обладает способностью изменять форму; его можно сложить и сжать в шприц или катетер, а затем отправить через крохотный надрез в «фантастическое путешествие» непосредственно к ослабленной сердечной мышце. На месте «заплатка» возвращает свою первоначальную форму и интегрируется в сердечную мышцу.

Еще одним важным критерием является электропроводимость. Ослабленная сердечная мышца, ставшая рубцовой тканью, не может ни регенерироваться, ни перекачивать в организм достаточный объем крови. Современные пластыри не проводят электричества, вследствие чего их интеграция в мышцу не становится полнофункциональной, а электрические сигналы, проходящие через сердце, блокируются. Новая «заплатка» проводит электричество, что способствует ее оптимальной интеграции.