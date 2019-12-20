Запуск беспилотного транспортного корабля Boeing в прямом эфире

Первый запуск нового американского космического корабля Boeing CST-100 Starliner состоится 20 декабря. Первоначально планировалось, что ракета-носитель Atlas V стартует с космодрома на мысе Канаверал 19 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий дату передвинули на сутки.

Atlas V поднимет корабль на высоту 181 км, после чего должно произойти отделение корабля, затем он с использованием бортовых двигателей выйдет на орбиту и пристыкуется к МКС.

Корабль разработан для совершения относительно недолгих путешествий. На борту способно разместиться до 7 человек. Его создание велось в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей (Commercial Crew Development) NASA. Вместе со SpaceX Dragon он призван стать альтернативой по доставке грузов и астронавтов на МКС без помощи российских ракет.