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Наука

Запуск беспилотного транспортного корабля Boeing в прямом эфире

Анастасия Баринова
20 декабря 2019
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Фото: NASA
Полет с экипажем намечен на первый квартал 2020 года.

Первый запуск нового американского космического корабля Boeing CST-100 Starliner состоится 20 декабря. Первоначально планировалось, что ракета-носитель Atlas V стартует с космодрома на мысе Канаверал 19 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий дату передвинули на сутки.

Atlas V поднимет корабль на высоту 181 км, после чего должно произойти отделение корабля, затем он с использованием бортовых двигателей выйдет на орбиту и пристыкуется к МКС.

Корабль разработан для совершения относительно недолгих путешествий. На борту способно разместиться до 7 человек. Его создание велось в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей (Commercial Crew Development) NASA. Вместе со SpaceX Dragon он призван стать альтернативой по доставке грузов и астронавтов на МКС без помощи российских ракет.

NASA обещает вести прямую трансляцию первого запуска аппарата Boeing. Старт намечен на 06:36 по времени Восточного побережья США (14:36 мск).