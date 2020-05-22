Зараженная мышьяком вода угрожает 220 миллионам человек во всем мире

Используя климатические, экологические и геологические данные, а также компьютерное моделирование, ученые составили глобальную карту, которая предсказывает, где концентрации мышьяка в подземных водах могут превышать предел безопасности питьевой воды. Согласно установке Всемирной организации здравоохранения, он составляет 10 микрограммов на литр.

Мышьяк присутствует во многих различных типах почвы и горных породах. Он представляет угрозу для людей, когда вымывается из этих почв в грунтовые воды, что может происходить из-за различных химических процессов.

Ученые ранее выявили множество горячих точек загрязнения мышьяком в подземных водах, в том числе в районах Бангладеш, Аргентины и Вьетнама. Однако данные по мышьяку в подземных водах многих других регионов отсутствовали.

Ученый-эколог Йоэль Подгорски и гидролог Майкл Берг из Швейцарского федерального института водных наук и технологий в Дюбендорфе решили создать карту глобального риска воздействия мышьяка, основанную на десятках различных факторов окружающей среды, от температуры и осадков до возраста почвы и рН.

Исследователи накопили данные почти из 80 исследований. Затем они использовали технику машинного обучения, названную методом random forest, которая создавала прогнозы присутствия мышьяка с разрешением в один квадратный километр на основе различных подмножеств данных. Авторы работы усреднили результаты около 10 000 различных прогнозов, чтобы создать окончательную карту.