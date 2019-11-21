Заслуженный энтомолог разглядел на Марсе жуков

В 2001 году станция «Mars Global Surveyor» произвела более детальное фотографирование, и обнаружилось, что человекоподобие было иллюзией, вызванной игрой света и тени, а также низким разрешением телевизионной камеры.

Парейдолия является разновидностью апофении – способности нашего мозга охотно находить взаимосвязи и ассоциации там, где их на самом деле нет. Если вы взглянете на снимки выше (особенно после того, как вам объяснили, кого там можно увидеть), вы наверняка распознаете там очертания и насекомых, и ползучих рептилий.

В случае «марсианских жуков» эксперты считают, что энтомолог, почти 50 лет своей жизни посвятивший изучению насекомых, уже натренировал свой мозг распознавать их везде, будь то в полях среди растений, в учебниках на сложных схемах или на фотографиях – вот мозг и старается для своего обладателя, подбрасывая знакомые образы и в снимках с другой планеты. Узнайте о парейдолии больше.