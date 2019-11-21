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Наука

Заслуженный энтомолог разглядел на Марсе жуков

Анастасия Баринова
21 ноября 2019
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Фото: NASA/JPL; William Romoser/Ohio University
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Фото: NASA/JPL; William Romoser/Ohio University
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Фото: NASA/JPL; William Romoser/Ohio University
Ученый также заметил на фотографиях несколько объектов, похожих на змей.

Энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) предложил научному сообществу прекратить искать жизнь на Марсе, поскольку он ее там уже нашел. Потратив годы на изучение фотографий, сделанных Curiosity и другими марсоходами, он разглядел на них объекты, похожие на насекомых и рептилий. 

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William Romoser/Space.com

По его мнению, эта форма жизни присутствует на планете несколько миллионов лет, и некоторые из «марсиан» уже превратились в окаменелости, тогда как другие – живые, они летают и прячутся в укрытиях.

«На Марсе была и остаётся жизнь. Существует очевидное разнообразие среди марсианской фауны, представители которой обладают различными чертами»,– Ромозер.

Продемонстрировав свои находки, которые при желании действительно можно принять за крупных ос или жуков, ученый указал на анатомические особенности «марсиан», свойственные и земным насекомым: экзоскелет, панцири, усики, крылья, брюшки и ножки.

Профессор Ромозер – уважаемый эксперт в ряде научных областей. Он является автором четырех учебников по энтомологии, преподавателем университета в Огайо, сооснователем Института тропических болезней (Tropical Disease Institute) и сотрудником Военного НИИ инфекционных болезней (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases). С учетом его репутации столь безапелляционные заявления удивили его коллег.

«У нас нет научных данных, которые могли бы подтвердить это утверждение»,– заявили в пресс-службе NASA, напомнив, что для поддержания метаболизма на Марсе недостаточно кислорода. Земные животные, тем более такие сложные, нуждаются в большом количестве кислорода, тогда как в атмосфере Марса есть только незначительные его следы.

Выводы профессора могут объясняться феноменом парейдолии: это разновидность зрительных иллюзий, когда детали реального объекта дают почву для домыслов. Один из самых известных примеров также связан с Красной планетой: это Кидония (лат. Cydonia), «Лицо Марса» или «Марсианский сфинкс». Такие ассоциации навевал снимок выветренного холма, сделанный в 1976 году.

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«Лицо»: фотография, сделанная станцией «Викинг-1» в 1976 году

В 2001 году станция «Mars Global Surveyor» произвела более детальное фотографирование, и обнаружилось, что человекоподобие было иллюзией, вызванной игрой света и тени, а также низким разрешением телевизионной камеры.

Парейдолия является разновидностью апофении – способности нашего мозга охотно находить взаимосвязи и ассоциации там, где их на самом деле нет. Если вы взглянете на снимки выше (особенно после того, как вам объяснили, кого там можно увидеть), вы наверняка распознаете там очертания и насекомых, и ползучих рептилий.

В случае «марсианских жуков» эксперты считают, что энтомолог, почти 50 лет своей жизни посвятивший изучению насекомых, уже натренировал свой мозг распознавать их везде, будь то в полях среди растений, в учебниках на сложных схемах или на фотографиях – вот мозг и старается для своего обладателя, подбрасывая знакомые образы и в снимках с другой планеты. Узнайте о парейдолии больше.