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Наука

Засуха обнажила «испанский Стоунхендж», который десятилетиями находился под водой

20 сентября 2019
Дольмен-де-Гуадальпераль
Фото: Wikimedia Commons
Снижение уровня воды в испанском водохранилище Вальдеканьяс обнажило каменный памятник Дольмен-де-Гуадальпераль, возраст которого оценивается примерно в пять тысяч лет.

Необычно теплая погода этим летом стала причиной засухи в большей части Европы, включая Испанию. Отсутствие дождя привело к тому, что на поверхности обнажилось древнее мегалитическое место, известное как Дольмен-де-Гуадальпераль.

Этот участок расположен недалеко от города Пераледа-де-ла-Мата, и обычно он полностью или частично погружен в воды Вальдеканьяса. Этот резервуар, построенный во франкистской Испании в 1960-х годах, доставлял пресную воду и гидроэлектроэнергию в слаборазвитые регионы страны. В то же время, строительство водохранилища требовало затопления некоторых населенных пунктов вдоль реки Тежу, а также дольмена Гуадальпераля.

В течение почти 60 лет место в основном оставалось затопленным, хотя при низком уровне воды верхушки камней иногда показывались. Летом 2019 года на поверхности оказался весь мегалитический участок.

Объект датируется около 2000-3000 гг до н.э. Он состоит из 144 камней, достигающих двух метров в высоту. На некоторых камнях выгравированы гравюры змей. Как и английский Стоунхендж, этот мегалитический памятник расположен в форме круга. Анхель Кастаньо, член группы, занимающейся сохранением памятника, подозревает, что Дольмен-де-Гуадальпераль выполнял двойную функцию, выступая в качестве религиозного объекта и своего рода торгового центра.

Кастаньо и его коллеги рассказали, что сейчас, когда памятник полностью открыт, есть возможность переместить участок. Это не только поможет сохранить камни, которые уже демонстрируют признаки деградации, но также создаст новую туристическую достопримечательность для региона, который не пользуется большой популярностью.

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