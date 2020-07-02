Завораживающие цвета насекомых сохранились в янтаре спустя 99 млн лет

Если мы попытаемся представить себе цветовую гамму мезозойской эры (а именно мелового ее периода), пейзаж вряд ли будет очень красочным. Скорее, на ум придут серые, бурые и темно-зеленые оттенки. Однако палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, найденном на севере Мьянмы, необычайно цветастых насекомых — и сразу же принялись их изучать. Пленницы солнечного камня переливались яркими оттенками фиолетового, синего и металлического зеленого.

Дело в том, что окаменелости крайне редко сохраняют естественную окраску животного; за несколько миллионов лет останки представителей фауны теряют свои цвета, поэтому нам часто остается лишь догадываться, какая окраска была у тех или иных зверей. Правда, в последнее время исследователи научились выделять пигменты из окаменелых перьев, а также, как в данном случае, решили заглянуть внутрь янтаря, чтобы узнать, каким был «окрас» древнего мира.

Окраска, которой могут похвастаться осы в янтаре, называется структурной. Как отмечает журнал «Химия и жизнь», она создается только за счет упорядоченных структур очень маленьких размеров (наноразмеров). Этот механизм окрашивания, в отличие от «химического», основан только на оптических принципах. Когда свет отражается от наноэлементов, структурированных в полислои — решетки, кружева, бороздки, то, поскольку размеры этих элементов соизмеримы с длиной волны света, происходит интерференция, дифракция и рассеивание волн — в результате мы видим цвет.