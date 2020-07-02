Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Наука

Завораживающие цвета насекомых сохранились в янтаре спустя 99 млн лет

National Geographic Россия
02 июля 2020
цветастые насекомые.jpg
Яркие осы, найденные в бирманском янтаре палеонтологами.
Фото: Cai et al., PRSB, 2020
Жизнь членистоногой фауны играла красками еще в меловом периоде!

Если мы попытаемся представить себе цветовую гамму мезозойской эры (а именно мелового ее периода), пейзаж вряд ли будет очень красочным. Скорее, на ум придут серые, бурые и темно-зеленые оттенки. Однако палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, найденном на севере Мьянмы, необычайно цветастых насекомых — и сразу же принялись их изучать. Пленницы солнечного камня переливались яркими оттенками фиолетового, синего и металлического зеленого.

Дело в том, что окаменелости крайне редко сохраняют естественную окраску животного; за несколько миллионов лет останки представителей фауны теряют свои цвета, поэтому нам часто остается лишь догадываться, какая окраска была у тех или иных зверей. Правда, в последнее время исследователи научились выделять пигменты из окаменелых перьев, а также, как в данном случае, решили заглянуть внутрь янтаря, чтобы узнать, каким был «окрас» древнего мира. 

Окраска, которой могут похвастаться осы в янтаре, называется структурной. Как отмечает журнал «Химия и жизнь», она создается только за счет упорядоченных структур очень маленьких размеров (наноразмеров). Этот механизм окрашивания, в отличие от «химического», основан только на оптических принципах. Когда свет отражается от наноэлементов, структурированных в полислои — решетки, кружева, бороздки, то, поскольку размеры этих элементов соизмеримы с длиной волны света, происходит интерференция, дифракция и рассеивание волн — в результате мы видим цвет. 

«Цвет, отображаемый окаменелостями, часто может вводить в заблуждение, потому что тонкие наноструктуры, ответственные за структурную окраску, могут быть повреждены во время окаменения. Однако первоначальный цвет окаменелостей можно восстановить с помощью теоретического моделирования», — пишет команда в своей статье.

Команда собрала 35 образцов янтаря с инклюзами древних насекомых, которые обладали интенсивной структурной окраской. Подавляющее большинство образцов были представлены осами-блестянками (семейство Chrysididae), либо хальцидами (часть надсемейства Chalcidoidea). Создания в янтарных ловушках демонстрировали свои металлические голубовато-зеленые, желтовато-зеленые, пурпурно-синие или даже яркие зеленые тела.

Интересно, что осы-блестянки в янтаре были почти того же цвета, что и осы-блестянки, которые существуют сегодня, хотя между ними лежит почти сотня миллионов лет.

сравнение цветастых насекомых.jpg
Cai et al., PRSB, 2020 Сравнение цвета ос до и после вскрытия. (а) - оса до вскрытия отливала металлически-зеленым, а после вскрытия (b) потеряла свою окраску. То же произошло и с синим оттенком осы (c) после препарирования ее экзоскелета (d).

Команда также считает, что у них есть объяснение тому, почему только некоторые окаменелые насекомые в янтаре сохранили свои прежние яркие цвета. 

После вскрытия экзоскелета двух живых ос и одной сравнительно тусклой окаменелости они обнаружили, что в тусклом образце сетка из кутикулы, благодаря которой создается структурная окраска, была повреждена. В разноцветных окаменелостях сохранились целостные экзоскелеты насекомых и наноэлементы, с помощью которых благодаря интерференции и рассеиванию света получается структурной окраской.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Узнайте о другой удивительной находке в янтаре — там обнаружили окаменелую слизь. 

рекомендации
Instagram

У нас есть очень красивый Инстаграм – присоединяйтесь!

Звезда

Настоящий цвет хамелеона

Бинокль

Как выбрать бинокль? Объясняем на примере Canon

Карта, Россия

Карта России для летнего путешествия