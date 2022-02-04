Здоровых добровольцев заразили коронавирусом и поделились результатами эксперимента

Ученые внимательно наблюдали за молодыми и здоровыми людьми, которые согласились намеренно заразиться SARS-CoV-2, – и описали, что с ними происходило.

Новое исследование, опубликованное в базе данных препринтов Springer Nature, описывает, как развивается COVID-19 с момента воздействия коронавируса до момента, когда он выводится из организма.

Для исследования ученые набрали 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Ни один из участников никогда не был инфицирован SARS-CoV-2 и не получал вакцину против COVID-19. Все участники дали отрицательный результат на антитела против SARS-CoV-2 в начале исследования.

После скрининга каждый доброволец получил низкую дозу SARS-CoV-2 в виде назальных капель. В статье отмечается, что эти капли содержали примерно такое же количество вируса, которое содержится в одной капле носовой жидкости человека с новым коронавирусом в тот момент, когда он наиболее заразен.

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Версия SARS-CoV-2, использованная в исследовании, предшествовала альфа-варианту, впервые обнаруженному в сентябре 2020 года, но отличалась от исходной версии вируса тем, что несла мутацию под названием D614G. Эта мутация влияет на шиповидный белок, который вирус использует для заражения клеток, и, как считается, увеличивает трансмиссивность (передаваемость) вируса.

После контакта с вирусом лишь 18 добровольцев заразились, и у 16 ​​из них развились симптомы от легкой до умеренной степени, такие как боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. 13 инфицированных участников потеряли обоняние; у 10 из этих людей обоняние вернулось к норме в течение трех месяцев, но последние трое все еще не чувствовали запахов к моменту написания статьи.

«К счастью, в нашей модели инфицирования здоровых молодых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем. По этой причине результаты исследования наиболее характерны для легких инфекций, а не для тяжелых», – Кристофер Чиу, ведущий автор исследования из Имперского колледжа Лондона.

Команда сообщила, что у 18 инфицированных участников средний инкубационный период – период времени от первоначального заражения до первого обнаружения вируса с помощью тестов – составил 42 часа. Исследователи брали образцы мазков из горла и носа участников два раза в день и рассчитывали количество присутствующего жизнеспособного или инфекционного вируса с помощью ПЦР-тестов и лабораторных анализов.

Они обнаружили, что количество вируса у участников быстро увеличивалось после инкубационного периода. Вирус может быть обнаружен сначала в горле примерно через 40 часов после контакта, а затем в носу примерно через 58 часов после контакта.

В среднем вирусная нагрузка участников достигла пика через пять дней после первоначального контакта. Исследователи сообщили, что уровень вируса в горле обычно оставался ниже, чем в носу, а также достигал пика раньше. Примечательно, что, все инфицированные участники показали одинаковую вирусную нагрузку, независимо от их симптомов.

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Латеральные проточные иммуноанализы – тип экспресс-теста на COVID-19 – надежно выявляли вирус на протяжении всего периода инфекции, но были немного менее чувствительными в начале и в конце инфекции, когда вирусная нагрузка относительно низка.

Теперь исследователи хотят выяснить, почему одни участники эксперимента заразились SARS-CoV-2, а другие – нет. Также ученые планируют провести аналогичное испытание с дельта-вариантом вируса. (Они не сообщили, планируют ли они также провести испытание с использованием штамма «омикрон»).

«Хотя существуют различия в трансмиссивности из-за появления таких вариантов, как дельта и омикрон, по сути, это одно и то же заболевание, и одни и те же факторы будут отвечать за защиту от него. С точки зрения передачи вируса мы, скорее всего, недооцениваем инфекционность, потому что использовали более старый штамм вируса.

С более новым штаммом могут быть различия с точки зрения размера ответной реакции организма, но в конечном итоге мы ожидаем, что наше исследование будет в основном репрезентативным для этого вида инфекции», – отметил Чиу.

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