Землетрясения и вулканы: неизбежные угрозы природных катаклизмов

По мнению Арье Гилата и Александра Вола15, которое разделяет автор, на эту роль, вероятней всего, подходит энергия экзотермического (взрывного) превращения химических веществ и слагающих их химических элементов, мобилизуемых в процессе водородно-гелиевого «дыхания» недр Земли. Очаги сейсмической и вулканической активности формируются над локальными зонами и каналами просачивания и скопления глубинных первичных водорода и гелия, «складированных» в гидридном ядре Земли. Инъекции экзотермального «газового дыхания» недр избирательно преодолевает мантию и астеносферу, взрывами, тектоническими нарушениями и плавкой образуют проходы в верхней мантии, астеносфере и литосфере для газов, флюидов и магмы в очаги вулканов и землетрясений.

Необходимо отметить, что в перечне химических элементов литосферы и гидросферы, водород занимает второе месте (вслед за кислородом). Его высокое содержание установлено в термальных газах вулканов, сипах (газовых струях) рифтовых зон океанов, в газах угольных бассейнов и кимберлитовых трубках. Водород и гелий – основные первичные «кирпичи» нашей Вселенной, «складированные» в ядре нашей планеты, служат поставщиками энергии мантийных плюмов, землетрясений и вулканов.

Мантийные плюмы, которые в образном сравнении представляются как «зажженные папиросы», прожигающие передвигаемую над ними «бумагу» (литосферу), образуются в зонах активного водородно-гелиевого дренажа недр8. Магматические очаги мантийных плюмов, которые формируются в результате присущего водороду и гелию экзотермического «дросельного эффекта», поставляют магму и энергию для вулканов. Полагаю, что причины землетрясений и их энергетический баланс носят более сложный, комплексный характер. При этом взрывной характер ювенильных водорода и гелия дополняется постоянно генерируемой тепловой энергией «дроссельного эффекта» этих газов и энергией гравитационной перестройки недр Земли.

Существует несколько моделей очага землетрясений. Условно «твердый» геоид Земля обладает сложной иерархической структурой, в которой наличие многочисленных слоев и блоков обеспечивает определенную ротационную неустойчивость земной поверхности, отдельных тектонических плит и участков недр. Существующие в недрах вихревые потоки, для которых типичны перемещения массы и повороты отдельных блоков, повышают общую энергонасыщенность недр. Такие представления составляют основу ротационной волновой модели очага землетрясения.

Н. В. Шебалиным предложена модель очага, базирующаяся на представлениях о формируемых в недрах «структурных зацепах», препятствующими смещению пород по тектоническим нарушениям13. Предполагается, что именно срыв – разрушение «зацепа» является мгновенным и необратимым процессом, который приводит к образованию землетрясения. В. И. Мячкиным и другими сейсмологами разработана модель лавинно-неустойчивого трещинообразования12, в соответствии с которой предполагается, что в условиях энергетической неоднородности в породах очага землетрясения образуется большое количество нарастающих как лавина трещин, которые в итоге объединяются в один главный разрыв, вдоль которого происходит разрядка накопившихся напряжений.