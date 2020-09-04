Землетрясения в Италии связали с выбросами углекислого газа из подземных источников

Когда в апреле 2009 года в итальянском горном городке Л’Акуила произошло землетрясение, мало кто мог подумать, что к этому может иметь отношение углекислый газ, однако группа из Итальянского национального института геофизики и вулканологии показала, что так оно и есть на самом деле.

Сразу после землетрясения исследователи начали измерения углекислого газа, который бурлит в близлежащих источниках, в надежде обнаружить, какие земные процессы, помимо тектоники плит, могли вызвать сейсмический шок.

Они продолжали брать пробы родниковой воды из 32 источников в регионе до 2018 года, сравнивая импульсы растворенного газа CO2, образующегося глубоко под землей, с записями сейсмической активности. За это время в регионе произошли еще два мощных землетрясения.

Л’Акуила лежит среди Апеннинских гор прямо в сердце Италии. Под городком, к северо-востоку от Рима находятся два подземных водоносных горизонта, которые питаются поверхностными источниками. Здесь исследователи смогли измерить выбросы углекислого газа на глубине.