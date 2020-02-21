Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее

Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что протоземля — предшественница нашей планеты — сформировалась примерно за 5 миллионов лет. Исследователи объясняют, что в астрономическом масштабе это очень короткий промежуток времени. Если принять возраст Солнечной системы — 4,6 миллиарда лет — за земные сутки, то протоземля сформировалась примерно за полторы минуты.
Ученые опровергают традиционную теорию о том, что протоземля формировалась в результате случайных столкновений между крупными космическими объектами в течение десятков миллионов лет. В этом случае изотопный состав планеты отражал бы смесь изотопного состава различных типов метеоритов. Однако, изучив состав изотопов железа в различных метеоритах, авторы работы обнаружили, что он соответствует земному только в одном типе небесных тел — CI-хондритах. Известно, что эти хрупкие космические тела состоят из первичной космической пыли, поэтому они являются эквивалентом объемного состава самой Солнечной системы. Эта пыль в сочетании с газом направлялась через околозвездный аккреционный диск на растущее Солнце.
Новые результаты подтверждают свежую альтернативную теорию о формировании планеты в результате накопления космической пыли. Сначала крошечные частицы космической пыли под действием электростатических сил слипались в комки, которые со временем разрастались в глыбы. Увеличение их гравитационной силы приводило к тому, что эти объекты сталкивались и сливались с образованием планетезималей, из которых затем возникла протоземля и другие каменистые планеты. Так как большое количество пыли присутствовало в протопланетном диске всего около пяти миллионов лет, за это время должна была сформироваться и протоземля.
Это означает, что и другие планеты могут формироваться гораздо быстрее, чем если бы они росли исключительно в результате случайных столкновений между объектами в космосе. Это предположение подтверждается тысячами экзопланет в других галактиках, которые астрономы открыли с середины 1990-х годов.
Биззарро добавляет: «Если теория ранней планетарной аккреции действительно верна, вода, скорее всего, является просто побочным продуктом образования планеты, подобной Земле. Это означает, что составляющие жизни, какой мы ее знаем, с большей вероятностью можно найти в других местах во вселенной».
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