Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее

Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что протоземля — предшественница нашей планеты — сформировалась примерно за 5 миллионов лет. Исследователи объясняют, что в астрономическом масштабе это очень короткий промежуток времени. Если принять возраст Солнечной системы — 4,6 миллиарда лет — за земные сутки, то протоземля сформировалась примерно за полторы минуты.

Ученые опровергают традиционную теорию о том, что протоземля формировалась в результате случайных столкновений между крупными космическими объектами в течение десятков миллионов лет. В этом случае изотопный состав планеты отражал бы смесь изотопного состава различных типов метеоритов. Однако, изучив состав изотопов железа в различных метеоритах, авторы работы обнаружили, что он соответствует земному только в одном типе небесных тел — CI-хондритах. Известно, что эти хрупкие космические тела состоят из первичной космической пыли, поэтому они являются эквивалентом объемного состава самой Солнечной системы. Эта пыль в сочетании с газом направлялась через околозвездный аккреционный диск на растущее Солнце.