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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Наука

Жирная пища отражается не только на талии, но и на густоте волос

Анастасия Баринова
23 сентября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Hironobu Morinaga/Tokyo Medical and Dental University
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Фото: Hironobu Morinaga/Tokyo Medical and Dental University
Новое открытие может стать еще одним аргументом в пользу здорового питания.

Хорошо известно, что ожирение связано с развитием множества заболеваний, таких как диабет или болезни сердца, но не все механизмы этого действия еще до конца изучены. В рамках новой научной работы японские ученые проводили эксперименты на мышах, чтобы понять, как регулярная диета с высоким содержанием жиров связана с выпадением волос.

В результате было выявлено непосредственное влияние жирной пищи на стволовые клетки волосяного фолликула. Обычно они регулярно самообновляются: это часть процесса, который позволяет нашим волосам постоянно расти. По мере старения человека обновление происходит все реже, что приводит к уменьшению количества клеток и, соответственно, к истончению волос.

Подопытных мышей разделили на две группы: одна питалась нормально, а вторая получала жирную пищу. У молодых животных из второй группы шерсть начала редеть и истончатся уже через четыре дня.

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Hironobu Morinaga/Tokyo Medical and Dental University

Проведя генетический анализ, ученые обнаружили нарушение в экспрессии генов, результатом которого стал окислительный стресс. Он, в свою очередь, не позволял стволовым клеткам волосяных фолликул получать все необходимые вещества из организма, что привело к замедлению процессов регенерации.

На следующем этапе эксперимента специалисты активировали семейство генов и белков «Sonic hedgehog» (SHH, «Сверхзвуковой ежик»; название отсылает к главному герою одноимённой серии видеоигр), выполняющих различные функции в организме. Процесс выпадения волос удалось остановить, хотя диета у мышей не менялась.

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Hironobu Morinaga/Tokyo Medical and Dental University

Это исследование дает новые возможности для изучения клеточных механизмов, связи диет с работой отдельных органов, а также может помочь в профилактике и лечении трихологических заболеваний.

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