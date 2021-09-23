Жирная пища отражается не только на талии, но и на густоте волос

Хорошо известно, что ожирение связано с развитием множества заболеваний, таких как диабет или болезни сердца, но не все механизмы этого действия еще до конца изучены. В рамках новой научной работы японские ученые проводили эксперименты на мышах, чтобы понять, как регулярная диета с высоким содержанием жиров связана с выпадением волос.

В результате было выявлено непосредственное влияние жирной пищи на стволовые клетки волосяного фолликула. Обычно они регулярно самообновляются: это часть процесса, который позволяет нашим волосам постоянно расти. По мере старения человека обновление происходит все реже, что приводит к уменьшению количества клеток и, соответственно, к истончению волос.

Подопытных мышей разделили на две группы: одна питалась нормально, а вторая получала жирную пищу. У молодых животных из второй группы шерсть начала редеть и истончатся уже через четыре дня.