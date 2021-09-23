Жирная пища отражается не только на талии, но и на густоте волос

Хорошо известно, что ожирение связано с развитием множества заболеваний, таких как диабет или болезни сердца, но не все механизмы этого действия еще до конца изучены. В рамках новой научной работы японские ученые проводили эксперименты на мышах, чтобы понять, как регулярная диета с высоким содержанием жиров связана с выпадением волос.
В результате было выявлено непосредственное влияние жирной пищи на стволовые клетки волосяного фолликула. Обычно они регулярно самообновляются: это часть процесса, который позволяет нашим волосам постоянно расти. По мере старения человека обновление происходит все реже, что приводит к уменьшению количества клеток и, соответственно, к истончению волос.
Подопытных мышей разделили на две группы: одна питалась нормально, а вторая получала жирную пищу. У молодых животных из второй группы шерсть начала редеть и истончатся уже через четыре дня.
Проведя генетический анализ, ученые обнаружили нарушение в экспрессии генов, результатом которого стал окислительный стресс. Он, в свою очередь, не позволял стволовым клеткам волосяных фолликул получать все необходимые вещества из организма, что привело к замедлению процессов регенерации.
На следующем этапе эксперимента специалисты активировали семейство генов и белков «Sonic hedgehog» (SHH, «Сверхзвуковой ежик»; название отсылает к главному герою одноимённой серии видеоигр), выполняющих различные функции в организме. Процесс выпадения волос удалось остановить, хотя диета у мышей не менялась.
Это исследование дает новые возможности для изучения клеточных механизмов, связи диет с работой отдельных органов, а также может помочь в профилактике и лечении трихологических заболеваний.
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