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Наука

Жизнь в начале земного пути

Текст: Тим Аппензеллер; Фото: Франс Лантинг
13 августа 2020
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Йеллоустонский национальный парк.
Фото: Франс Лантинг
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Гавайи, Национальный парк вулканов. Сквозь едва остывший поток лавы уже проклюнулся зеленый росток (его высота – всего несколько сантиметров). Это псилот голый, у него нет ни листьев, ни корней, – вероятно, так выглядели первые растения, появившиеся на суше почти пятьсот миллионов лет назад.
Фото: Франс Лантинг
Когда-то на Земле не было ничего, кроме безжизненных камней, клубов пара и ядовитых испарений. В те далекие времена Солнце светило не так ярко, а Луна была в десять раз ближе к нашей планете – нам бы она показалась огромной. Прошли сотни миллионов лет, прежде чем Земля стала пригодной для жизни. Но и сейчас на нашей планете можно найти места, напоминающие о ее суровой юности.

Когда Земля была совсем юной, она походила на преисподнюю: раскаленная лава, удушливый дым, ядовитые испарения… Но шло время, и поверхность планеты остывала; континенты, дрейфуя, меняли очертания; появлялись и рушились горы. К тому времени, когда на Земле зародилась жизнь, от первоначального пейзажа практически не осталось и следа. Однако ученые, исследуя самые древние скальные породы, глубочайшие слои магмы и даже изъязвленную кратерами поверхность Луны, смогли представить ранние годы нашей планеты.

Все началось примерно 4,6 миллиарда лет назад, когда вокруг молодого Солнца кружились камни и частицы льда. Сталкиваясь и объединяясь, они образовывали гигантские «строительные блоки», из которых сформировались планеты, в том числе и Земля.

В царящем хаосе в нее врезалось космическое тело, по размеру не уступающее Марсу. Энергия, выделившаяся при столкновении, эквивалентна энергии триллионов атомных бомб: ее хватило, чтобы полностью расплавить «чужака», — так появились океаны магмы. Но некоторое количество каменной породы (достаточное для «постройки» небольшой планеты) оказалось выброшенным на орбиту в газообразном виде — так сильно она была раскалена. Это вещество сконцентрировалось и превратилось в шар — с тех пор история Земли разворачивалась под бесстрастным оком Луны.

Процессы, превратившие планету из кромешного ада в подходящий для жизни мир, можно наблюдать и сегодня.

После «огненного рождения» Луны поверхность Земли остыла. И тем не менее она оставалась безжизненной еще 700 миллионов лет. Куски твердой породы плавали по поверхности магмы, подобно темным льдинам. Из остывающих камней с шипением выделялся водяной пар, азот, углекислота и другие газы: наша планета была окутана обжигающей, лишенной кислорода атмосферой. По мере того как Земля охлаждалась, пар конденсировался. Хлынули, заполняя океанские впадины, потоки дождя.

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Гавайи, вулкан Калауэа, кратер Пууоо. Лава, вырывающаяся из так называемых конусов разбрызгивания (на заднем плане), заполнила дно кратера, остыла и превратилась в потрескавшуюся серую корку. На раннем этапе истории Земли ее поверхность многократно остывала и затвердевала – чтобы вновь расплавиться после очередного столкновения с небесным телом.
Фото: Франс Лантинг
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Утро в Неваде. Гейзер выбрасывает в небо двухметровый столб воды. Цветные следы на гейзерном холме оставили цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, – древние микроорганизмы, вырабатывающие кислород. Эта влажная, богатая минералами среда, вероятно, схожа с той, в которой зарождалась жизнь.
Фото: Франс Лантинг
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Залив Шарк, Западная Австралия. Перед нами – карбонатные образования строматолиты. Они возникают в результате жизнедеятельности колоний микроорганизмов, добывающих из морской воды минералы и вырабатывающих кислород. Их предки помогли Земле обрести пригодную для дыхания атмосферу.
Фото: Франс Лантинг

Возможно, первые океаны просуществовали недолго. Землю бомбардировали космические обломки, оставшиеся после рождения планет, — тела от десятков до сотен километров в поперечнике. Столкновение самых больших из них с Землей приводило к испарению океанских вод, и процесс охлаждения и конденсации начинался заново.

Бомбардировка ослабла 3,8 миллиарда лет назад, и жидкое состояние стало для воды постоянным. Примерно в это же время (вероятно, в океанах) возникли достаточно сложные молекулы, способные воспроизводить самих себя и, эволюционируя, еще больше усложняться. Это было начало пути, который уже 3,5 миллиарда лет назад привел к появлению одноклеточных сине-зеленых водорослей. Деятельность триллионов этих микроорганизмов, процветавших в освещенных солнечными лучами океанских водах, преобразовала Землю. Усваивая солнечную энергию, чтобы вырабатывать питательные вещества, они в качестве побочного продукта выделяли кислород — и мало-помалу сделали атмосферу пригодной для дыхания. Это открыло дорогу самым разнообразным формам жизни, и они не заставили себя ждать.

Те дни давно миновали, но процессы, превратившие планету из кромешного ада в подходящий для жизни мир, можно наблюдать и сегодня. Древний жар эпохи формирования планеты до сих пор прорывается наружу при извержениях вулканов, и изливающаяся из кратеров лава выделяет газы точно так же, как поверхность юной Земли. В самых суровых уголках нашей планеты, как и миллиарды лет назад, царят сине-зеленые водоросли. И каждое растение, укоренившееся на остывшей лаве, свидетельствует о победе, одержанной жизнью над мертвым камнем.

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