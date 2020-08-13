Жизнь в начале земного пути

Когда Земля была совсем юной, она походила на преисподнюю: раскаленная лава, удушливый дым, ядовитые испарения… Но шло время, и поверхность планеты остывала; континенты, дрейфуя, меняли очертания; появлялись и рушились горы. К тому времени, когда на Земле зародилась жизнь, от первоначального пейзажа практически не осталось и следа. Однако ученые, исследуя самые древние скальные породы, глубочайшие слои магмы и даже изъязвленную кратерами поверхность Луны, смогли представить ранние годы нашей планеты.

Все началось примерно 4,6 миллиарда лет назад, когда вокруг молодого Солнца кружились камни и частицы льда. Сталкиваясь и объединяясь, они образовывали гигантские «строительные блоки», из которых сформировались планеты, в том числе и Земля.

В царящем хаосе в нее врезалось космическое тело, по размеру не уступающее Марсу. Энергия, выделившаяся при столкновении, эквивалентна энергии триллионов атомных бомб: ее хватило, чтобы полностью расплавить «чужака», — так появились океаны магмы. Но некоторое количество каменной породы (достаточное для «постройки» небольшой планеты) оказалось выброшенным на орбиту в газообразном виде — так сильно она была раскалена. Это вещество сконцентрировалось и превратилось в шар — с тех пор история Земли разворачивалась под бесстрастным оком Луны.