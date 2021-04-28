Знаменитый ученый продает свою ДНК

Один из самых выдающихся генетиков мира, молекулярный инженер и профессор Гарвардской медицинской школы Джордж Черч выставляет на продажу собственную ДНК как токен NFT. Полученные деньги планируется направить на дальнейшие исследования генома человека. ДНК-токен будет продан на аукционе, дата которого пока не назначена.

Став одним из основателей проекта «Геном человека» (Human Genome Project), к 2003 году Черч оказался одним из первых людей в истории, у которого был полностью секвенирован геном. А в 2005 году с запуском проекта «Персональный геном» (Personal Genome Project) он одним из первых публично опубликовал эти данные вместе со своей медицинской историей, давая тем самым разрешение медикам всей планеты использовать их в своих исследованиях.

Находясь на передовых рубежах открытий в области генетики и синтетической биологии, Черч видит перед собой две миссии: у обычных людей должна быть возможность контролировать, как используются их собственные данные о здоровье, а исследователи должны иметь простой доступ к этой ценной информации. Поэтому в 2015 году он поддержал проект Open Humans, а позже создал свой аналогичный проект Nebula Genomics, привязав его к собственной криптовалюте. В результате любой желающий мог не просто секвенировать свой геном, но и решить, как им распоряжаться: например, продать биотехническим компаниям или разработчикам лекарств.