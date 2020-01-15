Зоопарк внутри нас: микробиом человека

Пищевая аллергия стала настолько распространенным явлением, что в некоторых школах введены ограничения на продукты питания, которые дети могут брать с собой из дома (например, запрещают приносить батончики с арахисом или бутерброды с вареньем), – чтобы у кого-нибудь из одноклассников не возникла аллергическая реакция. В Соединенных Штатах пищевой аллергией страдают 5,6 миллиона детей, то есть в каждом классе есть как минимум два-три таких ребенка.

Называются самые разные причины, которые могли привести к распространению аллергии, в том числе рост числа детей, рожденных с помощью кесаревого сечения, и избыточное использование антибиотиков, способных уничтожать защищающие нас бактерии. Кэтрин Наглер и ее коллеги из Чикагского университета решили проверить, не связано ли распространение пищевой аллергии среди детей с составом их микробиома. В прошлом году они опубликовали результаты исследования, в котором задействовали восемь полугодовалых детей, у половины которых отмечена аллергия на коровье молоко. Выяснилось, что микробиомы у представителей двух групп довольно сильно различаются: в кишечнике здоровых младенцев присутствовали бактерии, типичные для правильно развивающихся детей их возраста, а у страдающих аллергией на коровье молоко обнаружились бактерии, более свойственные взрослым.

У детей-аллергиков, по словам Наглер, переход от детского микробиома ко взрослому, обычно совершающийся медленно, «произошел с ненормальной скоростью».

Наглер и ее коллеги пересадили (с помощью фекальных трансплантатов) кишечные бактерии «своих» младенцев мышам, рожденнным с помощью кесарева сечения и выращенным в стерильных условиях, то есть, полностью свободным от микробов. Оказалось, что только у мышей, которым сделали пересадку от здоровых младенцев, аллергическая реакция на коровье молоко не проявилась. Другие же, как и их доноры, стали аллергиками.

Дальнейшие исследования показали, что главную роль в защите первой группы мышей, по всей видимости, сыграли бактерии одного вида, встречающиеся только у детей: Anaerostipes caccae из группы клостридий. Как выяснила Наглер и ее коллеги в ходе одного из исследований, развитие аллергии на арахис предотвращают тоже клостридии.

Наглер, президент и соосновательница чикагского фармацевтического стартапа ClostraBio, рассчитывает испытать терапевтический потенциал бактерий Anaerostipes caccae на лабораторных мышах, а затем и на людях-аллергиках. Первой задачей было найти место в кишечнике, куда можно было бы высадить десант полезных бактерий. Даже в нездоровом микробиоме, говорит Наглер, все ниши уже заняты; так что для того, чтобы клостридии прижились на новом месте, нужно согнать прежних обитателей. Поэтому в ClostraBio создали препарат, расчищающий в микробиоме определенную нишу. Наглер с коллегами «прописывают» его мышам, а затем вводят им несколько видов клостридий, а также пищевую клетчатку, способствующую размножению микробов. Наглер надеется приступить к клиническим испытаниям клостридий на людях в течение ближайших двух лет, а со временем – создать лекарство для детей, страдающих аллергией на продукты питания.

Микробы – обитатели кишечника – могут быть связаны и с другими заболеваниями детей, в том числе с диабетом I типа. В Австралии ученые проанализировали образцы стула 93 детей, чьи родственники страдали таким диабетом, и обнаружили, что у тех из них, у кого заболевание впоследствии развивалось, в кале наблюдалось повышенное содержание энтеровируса А. Впрочем, один из экспериментаторов, У. Иан Липкин из Мейлмановской школы народного здравоохранения при Колумбийском университете, предостерегает коллег от поспешных выводов о том, что причины тех или иных заболеваний объясняются исключительно различиями в микробиоме. «Все, что нам известно наверняка, – говорит он, – это то, что определенные микробы как-то связаны с определенными болезнями».

И все равно Липкин полон энтузиазма относительно будущего науки о микробиоме. По его прогнозу, в течение ближайших пятидесяти лет ученые раскроют механизм воздействия микробиома на организм и приступят к клиническим испытаниям на людях, дабы наглядно показать, как можно улучшать состояние здоровья, «редактируя» микробиом.