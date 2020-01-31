Звездное небо февраля: астрономический прогноз

После январских звездопадов небо взяло небольшую передышку, но можно любоваться созвездиями, а по вечерам будет ослепительно сиять Венера. 3 февраля начинается утренняя видимость Юпитера и Меркурия. 9 февраля произойдет полнолуние, а на следующую ночь в 23:32 Луна окажется в перигее (ближайшей к Земле точке околоземной орбиты): расстояние составит 360 463 км. Вследствие этого естественный спутник нашей планеты будет выглядеть особенно крупным и ярким.

Высоко в восточной области неба Большая Медведица приближается к зениту, под ней находятся Гончие Псы, Волопас и Северная Корона. Левее, в северо-восточной стороне, поднимаются созвездия Геркулес и Лира, а над ними — Голова Дракона.