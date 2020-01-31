Звездное небо февраля: астрономический прогноз

После январских звездопадов небо взяло небольшую передышку, но можно любоваться созвездиями, а по вечерам будет ослепительно сиять Венера. 3 февраля начинается утренняя видимость Юпитера и Меркурия. 9 февраля произойдет полнолуние, а на следующую ночь в 23:32 Луна окажется в перигее (ближайшей к Земле точке околоземной орбиты): расстояние составит 360 463 км. Вследствие этого естественный спутник нашей планеты будет выглядеть особенно крупным и ярким.
Высоко в восточной области неба Большая Медведица приближается к зениту, под ней находятся Гончие Псы, Волопас и Северная Корона. Левее, в северо-восточной стороне, поднимаются созвездия Геркулес и Лира, а над ними — Голова Дракона.
На юге расположен Лев с его главной звездой Регулом, восточнее из-за горизонта восходит ромбовидное созвездие Дева с яркой голубоватой звездой Спика, левее и выше хорошо заметно созвездие Волопас с яркой оранжевой звездой Арктуром.
Солнце движется по созвездию Козерога до 16 февраля, а затем переходит в созвездие Водолея. Его полуденная высота за месяц на широте Москвы увеличится с 17 до 26 градусов. И хотя продолжительность дня быстро увеличивается, ночи еще достаточно длинные, и в северных широтах можно любоваться полярным сиянием — его сезон заканчивается в марте.
Среди главных памятных дат — День российской науки. 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. Дата празднования 8 февраля установлена в 1999 году.
18 февраля — 90 летний юбилей открытия Клайдом Уильямом Томбо планеты Плутон. В последний месяц зимы родилось множество великих ученых: Дмитрий Менделеев, Мстислав Келдыш, Галилео Галилей, Николай Коперник и Клим Чурюмов. И ровно 10 лет назад, 11 февраля 2010 года, в космос была запущена солнечная обсерватория SDO (Solar Dynamics Observatory).