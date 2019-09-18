10-й юбилейный Subafest пройдёт в Москве 21 сентября

Десять лет назад Subafest начинался c небольшого мероприятия одного из фан-клубов Subaru. Тогда в мае 2009 года самые активные участники клуба STI Club решили провести тест-драйв всех модификаций Subaru Impreza. Со временем эта встреча узкого круга поклонников марки превратилась в мероприятие общероссийского масштаба, которое за десять лет посетили более 32 000 человек, а затем масштабировалась и на международном уровне.
Каждый год Subafest по-своему уникален. В 2015 году там в едином параде собрали 549 Subaru, перекрыв мировой рекорд, установленный в 2013 году американцами, сразу на 178 автомобилей. Гости фестиваля видели проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости, отмечали 60-летний юбилей выпуска первого серийного автомобиля Subaru 360 и даже становились свидетелями того, как молодой человек сделал девушке предложение.
Subarufest 2019 станет самым масштабным по числу посетителей и участников.
В этом году организаторы обещают флешмоб для всех гостей и участников, розыгрыш поездки в Японию, на родину Subaru, и масштабную экспозицию. Она будет поделена на тематические зоны, каждая из которых посвящена моделям Subaru. На специально оборудованной площадке каждый желающий может устроить тест-драйв полноприводных кроссоверов.
А еще:
- цифровые аттракционы;
- творческие мастер-классы;
- интерактивные экспозиции;
- арт- и фотоплощадки;
- еда;
- детская территория;
- концерт.
Где: «Открытие Арена» (станция метро «Спартак»).
Когда: 21 сентября, с 11:00.
Вход свободный.