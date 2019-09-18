Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп

10-й юбилейный Subafest пройдёт в Москве 21 сентября

Промо
18 сентября 2019
Subarufest 2018
Subarufest 2018
Subarufest 2018
Subarufest 2018
Subarufest 2018
21 сентября 2019 года в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдёт юбилейный десятый фестиваль Subafest – одно из главных автомобильных мероприятий года.

Десять лет назад Subafest начинался c небольшого мероприятия одного из фан-клубов Subaru. Тогда в мае 2009 года самые активные участники клуба STI Club решили провести тест-драйв всех модификаций Subaru Impreza. Со временем эта встреча узкого круга поклонников марки превратилась в мероприятие общероссийского масштаба, которое за десять лет посетили более 32 000 человек, а затем масштабировалась и на международном уровне.

Каждый год Subafest по-своему уникален. В 2015 году там в едином параде собрали 549 Subaru, перекрыв мировой рекорд, установленный в 2013 году американцами, сразу на 178 автомобилей. Гости фестиваля видели проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости, отмечали 60-летний юбилей выпуска первого серийного автомобиля Subaru 360 и даже становились свидетелями того, как молодой человек сделал девушке предложение.

Subarufest 2018
Малыш 360 – первая серийная модель Subaru, чей 60-летний юбилей праздновали в 2018 году

Subarufest 2019 станет самым масштабным по числу посетителей и участников.

В этом году организаторы обещают флешмоб для всех гостей и участников, розыгрыш поездки в Японию, на родину Subaru, и масштабную экспозицию. Она будет поделена на тематические зоны, каждая из которых посвящена моделям Subaru. На специально оборудованной площадке каждый желающий может устроить тест-драйв полноприводных кроссоверов.

Subarufest 2018
Subarufest 2018

А еще:

  • цифровые аттракционы;
  • творческие мастер-классы;
  • интерактивные экспозиции;
  • арт- и фотоплощадки;
  • еда;
  • детская территория;
  • концерт.
Subarufest 2018
Subarufest 2018

Где: «Открытие Арена» (станция метро «Спартак»).

Когда: 21 сентября, с 11:00. 

Вход свободный.

Официальный сайт фестиваля

Кратер вулкана Тамбора
Наука
Извержение вулкана Тамбора вызвало «год без лета». Теперь это доказанный факт
01-giant-salamander-nationalgeographic_1102516.adapt.1900.1.jpg
Звери
Какая амфибия – самая большая на свете? Учёные определили по ДНК!
Первое фолио Шекспира с пометками Мильтона
Наука
Найдена копия первого фолио Шекспира с примечаниями. Их сделал Мильтон
Луна
Космос
Россия и Китай будут сотрудничать в освоении Луны и дальнего космоса
IMG_0977.jpg
Калейдоскоп
Synergy Global Forum 2019: большие цели на глобальном форуме
Уральские авиалинии
Путешествия
«Уральские авиалинии» открывают новый беспосадочный рейс Владивосток - Екатеринбург
dc14d311071f4c41a5b530f15c0f4dfe.max-2000x1000.png
Происшествия
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Королевская гринвичская обсерватория
Наука
Географический и магнитный север для Гринвича совпали впервые за 360 лет
Туристы у гейзера
Происшествия
Йеллоустонский парк подал в суд на двух туристов за селфи у гейзера