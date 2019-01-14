Фрагменты искусства: новый ход Пушкинского музея и «Республики»
В преддверии Нового года ГМИИ им. А. С. Пушкина и Республика* посягнули на великое. Избранные картины из собрания музея подверглись деконструкции и превратились в прогрессивные принты на канцелярии и аксессуарах. Попробуйте унести из магазина произведения Гогена, Руссо, Дюрера, Пикхардта, начиная с 20 декабря.
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14 января 2019 в 16:57
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Музей и сеть книжных магазинов объединились, чтобы выпустить серию вещей первой необходимости для ценителя искусства. В коллекцию вошли постеры разных форматов, поздравительные открытки, тетради, блокноты, пины и сувенирные спички. В феврале обещают пополнение: сумки-шопперы и пеналы из экологичного материала «тайвек».
В основу линейки легли четыре оттенка – чернильно-синий, персиковый, пыльно-розовый и неаполитанский желтый. На яркий фон наложены фрагменты картин из богатейшей коллекции Пушкинского музея.
Оценить дизайнерский эксперимент можно в любом из 30 магазинов сети Республика* в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, на www.respublica.ru, в сувенирных магазинах ГМИИ им. А. С. Пушкина и на сайте музея www.artsmuseumshop.ru.
В основу линейки легли четыре оттенка – чернильно-синий, персиковый, пыльно-розовый и неаполитанский желтый. На яркий фон наложены фрагменты картин из богатейшей коллекции Пушкинского музея.
Оценить дизайнерский эксперимент можно в любом из 30 магазинов сети Республика* в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, на www.respublica.ru, в сувенирных магазинах ГМИИ им. А. С. Пушкина и на сайте музея www.artsmuseumshop.ru.