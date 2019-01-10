Volvo Ocean Race: красивое завершение 20-летней легенды
В 1997 году компания Volvo становится сначала спонсором, а чуть позднее и владельцем регаты. И в 2001 году гонка стартует уже под именем Volvo Ocean Race, ознаменовав начало нового этапа в жизни мирового парусного спорта.
Взявшись за штурвал, Volvo решила уравнять шансы участников: если на первых порах участники выходили на старт на яхтах разных классов, то в новой концепции организаторы гонки свели все к единому знаменателю, начав допускать до регаты исключительно яхты одного класса, а затем и вовсе одного проекта (единой конструкции). Таким образом родилась принципиально новая идеология: в регате Volvo Ocean Race побеждает не техника, а воля и мастерство, рождающиеся и проявляющиеся в преодолении себя и стихии через силу характера и командный дух.
Количество команд годами варьировалось от 7 до 10, но правила до поры оставались неизменными:
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экипаж состоит из 9 человек: Skipper (шкипер, он же лидер команды), Watch Leader (вахтенный помощник), Bowman (баковый), Navigator (штурман), Trimmer (шкотовый), Driver (рулевой), Boat Captain (помощник шкипера), Pit (матрос в кокпите) и фотограф-корреспондент,
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все лодки абсолютно одинаковые по своему оснащению и конструкции, управление лодкой происходит только под силой ветра и работы команды,
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у каждой лодки на борту есть двигатель, дизель-генератор Volvo Penta, но он задействован только для электрификации судна, управления внутренними системами, в т.ч. навигацией.
В последнем сезоне организаторы внесли изменения в пункт о составе участников: теперь на яхте могло быть от 7 до 11 человек:
а) 7 мужчин;
б) 7 женщин и 1 (2) мужчины;
в) 7 мужчин и 1 (2) женщины;
г) 5 мужчин и 5 женщин;
д) 11 женщин.
Перемены были обусловлены борьбой за равноправие полов. По словам побеждавшего на VOR яхтсмена Яна Уокера, идти всемером на яхте Volvo Ocean 65 в океане крайне сложно, а соревноваться с командами из 8-9 человек – еще сложнее. В результате командам пришлось пойти на создание смешанных экипажей и привлекать женщин-яхтсменов. А для них участие в этой регате – замечательная школа.
Ежедневный жизненный цикл экипажа расписан по минутам и состоит из следующих этапов: 4 часа несение вахты (активное участие в управлении яхтой), 2 часа «standby», то есть режим помощи коллегам на вахте, а также вычерпывание воды, уборка, устранение механических повреждений), 2 часа заслуженного сна. И далее по кругу. Еда на борту только сухая и замороженная – это экономит место и вес, что крайне важно в условиях борьбы против точно таких же лодок-конкурентов. Каждый член экипажа тратит от 5 то 7 тысяч калорий в день и за один этап гонки (2-3 недели) теряет около 12 кг веса.
В ходе регаты командам приходится преодолевать не только объективные трудности, как буйство стихии и физические лишения. В ходе одной из гонок пришвартовавшуюся на краткий отдых команду атаковали пираты и забрали двигатель, вынудив команду сняться с соревнований. Отдельная история – трудности психологического характера. Представьте себе 9 месяцев в Мировом океане в более чем ограниченном пространстве, в компании одних и тех же людей, с которыми ты делишь ответственность за общий успех – и полное отсутствие приватности.
Главный вопрос, возникающий у всех, кто впервые слышит о Volvo Ocean Race: что движет этими людьми? Ради чего 9 человек бросаются на 9 месяцев в настоящую мясорубку, из которой кто-то из них, возможно, никогда не вернется домой? Ответ прост: для того, чтобы испытать себя. Понять, на что ты по-настоящему способен.
За годы существования регаты маршрут неоднократно менялся ввиду климатических и политических факторов, но в сезоне 2017/2018 был установлен рекорд. Общая протяженность этапов составила 83 000 км, преодолевая которые команды пересекли четыре океана и посетили пять континентов.
Последним чемпионом в истории Volvo Ocean Race стала Dongfeng Race Team, которая хотя и шла под китайским флагом, управлялась опытнейшим французским шкипером Шарлем Кодрелье. Успех DRT получился по вполне голливудским лекалам. Команда – бронзовый призер сезона 2014/15 замешкалась на стартовых этапах и, казалось, уже не помышляла о попадании в тройку, но затем постепенно отыграла гандикап, а на 11-м этапе, за счет нестандартного решения Кодрелье, пошедшего принципиально другим маршрутом по сравнению с остальными экипажами, и вовсе стала первой, что позволило ей победить и в общем зачете.
(листайте фото с помощью стрелки справа)
По окончании регаты в Гааге прошел фестиваль Volvo Ocean Race, который не только собрал тысячи поклонников парусного спорта, но и стал настоящим семейным праздником. В интерактивном павильоне Volvo можно было узнать подробности маршрута, историю гонки, биографии членов экипажа (по многим из которых можно писать книги), почувствовать себя яхтсменом в 3D-симуляторе, нарисовать маршрут гонки, управляя ковшом экскаватора Volvo – и многое другое. Глядя на количество людей, посетивших фестиваль, понимаешь, сколько на самом деле фанатов этого, на первый взгляд, эксклюзивного и привилегированного вида спорта.
(листайте фото с помощью стрелки справа)
Сезон 2017/18 подвел черту под эпохой Volvo – права на проведение регаты перешли к новому владельцу Atlant Ocean Racing Spain S.L.
«Спустя двадцать лет мы чувствуем, что настало время передать проведение этой престижной гонки новому собственнику, имеющему необходимый опыт, возможности и ноу-хау, которые позволят соревнованию достичь еще более высокого уровня. Компания Volvo Cars останется спонсором регаты, причем в следующем сезоне мы сделаем особый акцент на аспектах устойчивого развития и ответственности бизнеса», – сказал Берн Анваль, старший вице-президент Volvo Cars.
Следующая регата запланирована на 2021–2022 гг. и уже стали известны некоторые подробности. В новом сезоне на старт выйдут два формата яхт: уже известные Volvo Open 65 и лодки класса Imoca 60 – извечные соперники за звание лучшего спортивного болида под парусами, способного преодолеть маршрут вокруг света.
Остается пожелать удачи новым владельцам регаты и надеяться, что их миссия будет не менее значимой, а сами гонки – не менее зрелищными.Благодарим Volvo Construction Equipment и Владимира Белого за помощь в подготовке материала.
экипаж состоит из 9 человек: Skipper (шкипер, он же лидер команды), Watch Leader (вахтенный помощник), Bowman (баковый), Navigator (штурман), Trimmer (шкотовый), Driver (рулевой), Boat Captain (помощник шкипера), Pit (матрос в кокпите) и фотограф-корреспондент,
все лодки абсолютно одинаковые по своему оснащению и конструкции, управление лодкой происходит только под силой ветра и работы команды,
у каждой лодки на борту есть двигатель, дизель-генератор Volvo Penta, но он задействован только для электрификации судна, управления внутренними системами,
В последнем сезоне организаторы внесли изменения в пункт о составе участников: теперь на яхте могло быть от 7 до 11 человек:
а) 7 мужчин;
б) 7 женщин и 1 (2) мужчины;
в) 7 мужчин и 1 (2) женщины;
г) 5 мужчин и 5 женщин;
д) 11 женщин.
Перемены были обусловлены борьбой за равноправие полов. По словам побеждавшего на VOR яхтсмена Яна Уокера, идти всемером на яхте Volvo Ocean 65 в океане крайне сложно, а соревноваться с командами из 8−9 человек — еще сложнее. В результате командам пришлось пойти на создание смешанных экипажей и привлекать женщин-яхтсменов. А для них участие в этой регате — замечательная школа.
Ежедневный жизненный цикл экипажа расписан по минутам и состоит из следующих этапов: 4 часа несение вахты (активное участие в управлении яхтой), 2 часа «standby», то есть режим помощи коллегам на вахте, а также вычерпывание воды, уборка, устранение механических повреждений), 2 часа заслуженного сна. И далее по кругу. Еда на борту только сухая и замороженная — это экономит место и вес, что крайне важно в условиях борьбы против точно таких же лодок-конкурентов. Каждый член экипажа тратит от 5 то 7 тысяч калорий в день и за один этап гонки (2−3 недели) теряет около 12 кг веса.
В ходе регаты командам приходится преодолевать не только объективные трудности, как буйство стихии и физические лишения. В ходе одной из гонок пришвартовавшуюся на краткий отдых команду атаковали пираты и забрали двигатель, вынудив команду сняться с соревнований. Отдельная история — трудности психологического характера. Представьте себе 9 месяцев в Мировом океане в более чем ограниченном пространстве, в компании одних и тех же людей, с которыми ты делишь ответственность за общий успех — и полное отсутствие приватности.
Главный вопрос, возникающий у всех, кто впервые слышит о Volvo Ocean Race: что движет этими людьми? Ради чего 9 человек бросаются на 9 месяцев в настоящую мясорубку, из которой кто-то из них, возможно, никогда не вернется домой? Ответ прост: для того, чтобы испытать себя. Понять, на что ты по-настоящему способен.
За годы существования регаты маршрут неоднократно менялся ввиду климатических и политических факторов, но в сезоне 2017/2018 был установлен рекорд. Общая протяженность этапов составила 83 000 км, преодолевая которые команды пересекли четыре океана и посетили пять континентов.
Последним чемпионом в истории Volvo Ocean Race стала Dongfeng Race Team, которая хотя и шла под китайским флагом, управлялась опытнейшим французским шкипером Шарлем Кодрелье. Успех DRT получился по вполне голливудским лекалам. Команда — бронзовый призер сезона 2014/15 замешкалась на стартовых этапах и, казалось, уже не помышляла о попадании в тройку, но затем постепенно отыграла гандикап, а на 11-м этапе, за счет нестандартного решения Кодрелье, пошедшего принципиально другим маршрутом по сравнению с остальными экипажами, и вовсе стала первой, что позволило ей победить и в общем зачете.
(листайте фото с помощью стрелки справа)
По окончании регаты в Гааге прошел фестиваль Volvo Ocean Race, который не только собрал тысячи поклонников парусного спорта, но и стал настоящим семейным праздником. В интерактивном павильоне Volvo можно было узнать подробности маршрута, историю гонки, биографии членов экипажа (по многим из которых можно писать книги), почувствовать себя яхтсменом в 3D-симуляторе, нарисовать маршрут гонки, управляя ковшом экскаватора Volvo — и многое другое. Глядя на количество людей, посетивших фестиваль, понимаешь, сколько на самом деле фанатов этого, на первый взгляд, эксклюзивного и привилегированного вида спорта.
(листайте фото с помощью стрелки справа)
Сезон 2017/18 подвел черту под эпохой Volvo — права на проведение регаты перешли к новому владельцу Atlant Ocean Racing Spain S.L.
«Спустя двадцать лет мы чувствуем, что настало время передать проведение этой престижной гонки новому собственнику, имеющему необходимый опыт, возможности и ноу-хау, которые позволят соревнованию достичь еще более высокого уровня. Компания Volvo Cars останется спонсором регаты, причем в следующем сезоне мы сделаем особый акцент на аспектах устойчивого развития и ответственности бизнеса», — сказал Берн Анваль, старший вице-президент Volvo Cars.
Следующая регата запланирована на 2021−2022 гг. и уже стали известны некоторые подробности. В новом сезоне на старт выйдут два формата яхт: уже известные Volvo Open 65 и лодки класса Imoca 60 — извечные соперники за звание лучшего спортивного болида под парусами, способного преодолеть маршрут вокруг света.
Остается пожелать удачи новым владельцам регаты и надеяться, что их миссия будет не менее значимой, а сами гонки — не менее зрелищными.
Благодарим Volvo Construction Equipment и Владимира Белого за помощь в подготовке материала.