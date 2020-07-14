14 июля пройдет прямой эфир с Тамарой Лунгер

Во вторник, 14 июля в 19:00 на YouTube-канале «АльпИндустрии» состоится прямой эфир с выдающейся итальянской альпинисткой и членом команды GORE -TEX Тамарой Лунгер (Tamara Lunger).

Лунгер – самая молодая альпинистка, взошедшая на вершину Лхоцзе (четвертый по высоте восьмитысячник мира), первой в мире (в паре с Симоне Моро) совершила зимнее восхождение на Пик Победы. Во время прямого эфира любой слушатель сможет задать свои вопросы Тамаре. Так что ставьте колокольчик на трансляции, чтобы получить напоминание о её начале.