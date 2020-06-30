+1Город: полезное приложение для жителей России

В мае 2020 года +1Город, первый в России навигатор по полезным городским сервисам, выпустил мобильное приложение. На карте проекта можно найти zero-waste магазины, пункты раздельного сбора мусора, точки приема перегоревших лампочек или батареек, полезные социальные сервисы или мероприятия. Скоро там появятся скидки в местных кафе и магазинах. Для жителей нашей страны, которые были лишены привычного образа жизни из-за пандемии, это хорошая возможность вернуться к нему без увеличения трат.

Программа от +1Город призвана помочь жителям России экономить, а местному бизнесу — возобновить поток клиентов, который практически остановлен из-за кризиса. Купить утренний кофе — это обычный будничный ритуал. А купить его у локального производителя со скидкой с карты — маленький вклад в систему круговой взаимопомощи.

В свою очередь, компании, которые примут участие в антикризисной инициативе от +1Город и предоставят скидки на свои продукты и услуги, смогут дополнительно помочь благотворительным фондам единоразовым отчислением или в постоянном формате.

Объединение и взаимопомощь в условиях кризиса — главная цель инициативы +1Город. «Мы хотим помочь людям, которые теряют доходы. Хотим помочь малому бизнесу, который теряет клиентов. Хотим помочь НКО и благотворительным фондам, которые теряют финансирование. Мы хотим объединить всех и создать единую цепочку, которая будет функционировать без дополнительных вмешательств», — комментирует программу руководитель проекта +1Город Ксения Топоркова.

Новое мобильное приложение +1Город уже доступно для скачивания для всех устройств на платформах IOS и Android. Скачать бесплатное приложение можно в AppStore и GooglePlay.