22 октября в Москве открывается выставка «Нити времени»

Экспозиция расположится в четырех комнатах старинного особняка «Башмет Центра», каждая из которых превратится в многокомпонентную инсталляцию. Самостоятельные произведения из нитей, стекла, камней, света, графических и текстильных работ призваны подчеркнуть неразрывность прошлого, настоящего и будущего.

Первые полотна для представленных на выставке работ Катерина привезла из Мексики. Это были хлопковые шали ручной работы, ставшие основой для вышивки. В священном каньоне Сумидеро сложились образы одной из новых инсталляций из камней. На протяжении 2019 года концепция дополнялась и расширялась через образы, собранные по всему миру – от Марокко до Русского Севера.

Центральное произведение экспозиции будет создаваться Катериной в период работы выставки. Как и в жизни, художница будет ограничена стенами ее мастерской и выставочных залов. При этом каждый из посетителей выставки может стать соавтором и принести художнице предметы и материалы, которые, с точки зрения зрителя, окажутся полезны ей в жизни и работе. Таким образом Чекина хочет провести творческий эксперимент и понять, возможно ли создать большое произведение в открытых, незащищенных условиях.

Полное погружение в концепцию работы обеспечит звук, созданный специально для выставки набирающим обороты на российской и международной электронной сцене музыкантом TYOMA (Артем Харченко) совместно с Александром Башметом. Динамический саунд-дизайн будет отражать изменения на всех планах пространства особняка и вокруг него – как физического характера, так и информационного.

В рамках проекта также пройдут лекции и круглые столы архитектурной школы МАРШ.